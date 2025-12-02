Gubernátor ruské Orelské oblasti Klyčkov neupřesnil, na jakém objektu vypukl požár, ale cílem útoku se mohl stát sklad pohonných hmot ve městě Livny, informovala stanice BBC News či zpravodajský kanál Astra s odvoláním na záběry natočené místními obyvateli. Hořet může místní rafinérie, napsal server RBK-Ukrajina, rovněž s odvoláním na informace z ruských sociálních sítí.
Ukrajinské ozbrojené síly v posledních měsících zesílily útoky na palivovou a energetickou infrastrukturu v Rusku. K útoku v Orelské oblasti se dosud nevyjádřily, dodala BBC.
Ruské úřady v noci přerušily provoz na některých letištích, například v Krasnodaru, Tambově, Machačkale, Vladikavkazu, Grozném, Nalčiku či Magasu, tedy vesměs na severním Kavkazu. Odůvodnily to starostí o bezpečnost, což obvykle znamená hrozbu útoku dronů.
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo o zničení 45 ukrajinských dronů během uplynulé noci, včetně osmi nad Krasnodarským krajem na jihu evropského Ruska, šesti nad anektovaným Krymem, pěti nad Volgogradskou oblastí, čtyř nad Čečenskem a jedním nad Orelskou oblastí. O případných škodách, ani o celkovém počtu útočících dronů se nezmínilo.
Ruský úder na Oděsu
Ruské drony podnikly rozsáhlý nálet na Oděsu na jihu Ukrajiny, dva raněné si vyžádalo ruské bombardování Dněpropetrovské oblasti, informovaly místní úřady.
Ruské bomby zranily ženu ve věku 79 let a muže ve věku 77 let, uvedl úřadující šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Terčem náletu na Oděsu opět byly objekty civilní a energetické infrastruktury. Poškozen byl energetický objekt, kancelářská budova a rodinné domy, napsal na sociální síti šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Hasiči uhasili požár, který však způsobil přerušení dodávek elektřiny. Nejsou informace, že by si nálet vyžádal mrtvé a raněné, dodal. Přibližně 8000 domácností se podařilo připojit k záložním zdrojům, dalších 36 300 je prozatím bez proudu, informovala energetická společnost DTEK.
Rusko vyslalo proti Ukrajině 62 dronů, z nichž 39 se podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 20 dronů na osmi místech.