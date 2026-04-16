Ruské ministerstvo obrany osočuje evropské státy, že se na „pozadí rostoucích ztrát“ Ukrajinců rozhodly navýšit výrobu a dodávky bezpilotních letounů pro ukrajinské síly „za účelem útoků na území Ruska“.
„Toto rozhodnutí považujeme za záměrný krok vedoucí k prudké eskalaci vojensko-politické situace na celém evropském kontinentu a k postupné přeměně těchto zemí na strategické zázemí Ukrajiny,“ uvedlo ministerstvo.
Rusové proto zveřejnili seznam jedenácti „poboček ukrajinských společností v Evropě“, v němž se kromě Velké Británie, Německa, Dánska, Lotyšska, Litvy, Nizozemska a Polska objevilo i Česko. Ministerstvo zmiňuje pražskou adresu české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo, která vyrábí dron „Bulava“.
Česko má zástupce i na dalším seznamu „zahraničních společností vyrábějících komponenty“ pro ukrajinské bezpilotní letouny. Jedná se o společnost PBS s výrobním závodem ve Velké Bíteši na Vysočině, která vyrábí vyhledávané malé proudové motory. Vyjádření společnosti redakce shání. Na tomto seznamu jsou dále společnosti z Německa, Itálie, Izraele a Turecka.
Rusové naznačují, že tyto podniky se mohou stát jejich cíli. „Evropská veřejnost by měla nejen jasně chápat skutečné příčiny ohrožení své bezpečnosti, ale také znát adresy a umístění ‚ukrajinských‘ a ‚společných‘ podniků vyrábějících bezpilotní letouny a jejich součásti pro Ukrajinu na území svých zemí,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.
Ještě pregnantněji to vyjádřil bývalý ruský prezident, současný místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv. „Prohlášení ruského ministerstva obrany je třeba brát doslova: seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ napsal na X.
„Kdy k těmto útokům skutečně dojde, záleží na tom, jak se situace bude dále vyvíjet,“ dodal bývalý ruský premiér. „Spěte dobře, evropští partneři!“
Portál Meduza si všímá, že ruské ministerstvo obrany vydalo prohlášení po setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a německého kancléře Friedricha Merze v Berlíně. Politici se zúčastnili představení dronů vyrobených ve společných ukrajinsko-německých společnostech.