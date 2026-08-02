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Zničili jsme přes noc 600 dronů, tvrdí Rusko. Na Ukrajinu střílí víc raket

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  8:42
Auto zničené po ruském raketovém útoku v Kyjevě. (1. srpna 2026)

Auto zničené po ruském raketovém útoku v Kyjevě. (1. srpna 2026) | foto: Reuters

Rusko stupňuje své útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Při nočních útocích...
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně osm...
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Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana zničila v noci na neděli přes 600 ukrajinských dronů. Na jihu Ruska v Saratovské oblasti místní představitelé tvrdí, že ukrajinský úder ze vzduchu zabil dva lidi. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v červenci vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel, dronů naopak meziměsíčně ubylo.

Na sociálních sítích ruské ministerstvo obrany v neděli ráno napsalo, že „prostředky protivzdušné obrany zachytily a zničily 635 ukrajinských bezpilotních prostředků“. Stalo se tak nad několika ruskými regiony a nad okupovaným poloostrovem Krymem.

„V důsledku nepřátelského útoku byly zabity dvě osoby,“ sdělil gubernátor ruské Saratovské oblasti Roman Busargin.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské ozbrojené agresi a součástí jejího odporu jsou také vzdušné útoky na ruské území i na Ruskem okupované ukrajinské regiony. V posledních měsících jsou čím dál častější údery na rafinerie, logistickou a přepravní infrastrukturu, což má podle Kyjeva ztížit fungování ruské válečné mašinérie.

Rusku stupňuje útoky raketami

Napadané země už pět let čelí ruské agresi. Podle každodenních zpráv ukrajinského letectva vyplývá, že Rusko během měsíce vypálilo na Ukrajinu 376 střel, což je více než dvojnásobek počtu odpáleného v červnu. Mnoho úderů mířilo na hlavní město Kyjev, který zažil jedny z největších a nejkrvavějších útoků od začátku války. Jen v noci na 2. července zahynulo nejméně 30 lidí.

Rusko během měsíce také vyslalo na Ukrajinu 4 956 dronů dlouhého doletu, což je o 14 procent méně než v červnu.

Kyjev dokáže zachytit naprostou většinu dronů, při obraně proti střelám je však stále závislý na dodávkách od spojenců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku prostředků protivzdušné obrany potřebné k odrážení raketových útoků, zejména v kontextu stále intenzivnějšího používání balistických střel Ruskem.

Kyjev je bez patriotů takřka bezbranný, ruské rakety v noci zabily devět lidí

Tyto mimořádně rychlé střely letí po vysoké balistické trajektorii, než dopadnou na cíl. Je obtížné je sestřelit a často zasáhnou cíl během pouhých několika minut od spuštění sirén, nebo dokonce bez jakéhokoliv varování.

Rusko podle vojenských analytiků navýšilo jejich používání z odhadovaných 200 až 300 za celý rok 2024 na 126 jen v červenci 2026. Podle analýzy AFP založené na oficiálních údajích Ukrajina sestřelila méně než třetinu z nich.

Zelenskyj koncem července odcestoval do Bílého domu, aby naléhal na dodávky protiraketových střel pro americké protiraketové systémy Patriot, které jsou jedním z mála prostředků schopných spolehlivě sestřelovat ruské balistické střely.

Trump původně uvedl, že Ukrajině umožní licenčně vyrábět střely do systémů Patriot. Poté však k tomuto plánu vyjádřil výhrady a v pátek řekl, že Washington musí být při tomto rozhodnutí „velmi opatrný“.

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