Zničili jsme přes noc 600 dronů, tvrdí Rusko. Na Ukrajinu střílí víc raket

Na sociálních sítích ruské ministerstvo obrany v neděli ráno napsalo, že „prostředky protivzdušné obrany zachytily a zničily 635 ukrajinských bezpilotních prostředků“. Stalo se tak nad několika ruskými regiony a nad okupovaným poloostrovem Krymem.
„V důsledku nepřátelského útoku byly zabity dvě osoby,“ sdělil gubernátor ruské Saratovské oblasti Roman Busargin.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské ozbrojené agresi a součástí jejího odporu jsou také vzdušné útoky na ruské území i na Ruskem okupované ukrajinské regiony. V posledních měsících jsou čím dál častější údery na rafinerie, logistickou a přepravní infrastrukturu, což má podle Kyjeva ztížit fungování ruské válečné mašinérie.
Rusku stupňuje útoky raketami
Napadané země už pět let čelí ruské agresi. Podle každodenních zpráv ukrajinského letectva vyplývá, že Rusko během měsíce vypálilo na Ukrajinu 376 střel, což je více než dvojnásobek počtu odpáleného v červnu. Mnoho úderů mířilo na hlavní město Kyjev, který zažil jedny z největších a nejkrvavějších útoků od začátku války. Jen v noci na 2. července zahynulo nejméně 30 lidí.
Rusko během měsíce také vyslalo na Ukrajinu 4 956 dronů dlouhého doletu, což je o 14 procent méně než v červnu.
Kyjev dokáže zachytit naprostou většinu dronů, při obraně proti střelám je však stále závislý na dodávkách od spojenců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku prostředků protivzdušné obrany potřebné k odrážení raketových útoků, zejména v kontextu stále intenzivnějšího používání balistických střel Ruskem.
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Tyto mimořádně rychlé střely letí po vysoké balistické trajektorii, než dopadnou na cíl. Je obtížné je sestřelit a často zasáhnou cíl během pouhých několika minut od spuštění sirén, nebo dokonce bez jakéhokoliv varování.
Rusko podle vojenských analytiků navýšilo jejich používání z odhadovaných 200 až 300 za celý rok 2024 na 126 jen v červenci 2026. Podle analýzy AFP založené na oficiálních údajích Ukrajina sestřelila méně než třetinu z nich.
Zelenskyj koncem července odcestoval do Bílého domu, aby naléhal na dodávky protiraketových střel pro americké protiraketové systémy Patriot, které jsou jedním z mála prostředků schopných spolehlivě sestřelovat ruské balistické střely.
Trump původně uvedl, že Ukrajině umožní licenčně vyrábět střely do systémů Patriot. Poté však k tomuto plánu vyjádřil výhrady a v pátek řekl, že Washington musí být při tomto rozhodnutí „velmi opatrný“.