Standardní obrana nefunguje. Rusy děsí nový ukrajinský dron zvaný Marťan

„Bohužel se nemohu pochlubit žádnými dobrými zprávami. Situace se v posledních dnech prudce zhoršila. Nepřítel začal používat nové drony zvané ‚Marťan‘,“ cituje ruská agentura TASS Prichodka.
Podle něj je nový ukrajinský bezpilotní letoun řízený umělou inteligencí nebezpečný kvůli své rychlosti. Dokáže dosáhnout až 300 km/h. Tvrdí také, že jej nedokážou odhalit systémy elektronického boje. „Detektory dronů nereagují.“
Portál Novaja gazeta připomíná, že v lednu letošního roku generální ředitel ruského Centra pro integrovaná bezpilotní řešení (CUS) Dmitrij Kuzjakin tvrdil, že americká společnost Qualcomm začala za asistence ukrajinských sil testovat drony využívající navigaci bez GPS pomocí kamerových snímků terénu. Podle něj byla tato technologie využívána při vesmírných misích na Mars, odtud pochází i název dronu.
Ruský proválečný telegramový kanál Molot Vedm tvrdí, že má „Marťana“ (někdy označovaného také jako „sršeň“) k dispozici. Popisuje jej jako „mimořádně nebezpečný“ bezpilotní letoun operující v ruském týlu, proti němuž jsou ochranná opatření na logistických trasách málo účinná. Vyhýbá se detektorům a útočí tiše.
„Dron je velmi kvalitně sestavený,“ dodává účet, což podle něj naznačuje buď západní původ, nebo výrazný kvalitativní posun ve výrobě protivníka. Jiný proválečný bloger, Sergej Koljasnikov, hovoří o „špičkovém, sériově vyráběném produktu“.
Ruská proválečná scéna přitom už delší dobu začíná připouštět ukrajinské dronové schopnosti. Například vlivný komentátor a bloger Jurij Podoljak uvedl, že na Ukrajině působí velmi zkušení a vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří využívají své technické převahy.