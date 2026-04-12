Standardní obrana nefunguje. Rusy děsí nový ukrajinský dron zvaný Marťan

Autor:
  12:33
Ukrajinci používají nové drony, proti nimž nefunguje standardní obrana. Tvrdí to starosta Horlivky v samozvané, Ruskem podporované, Doněcké lidové republice Ivan Prichodko. O bezpilotních letounech přezdívaných „Marťan“ hovoří s respektem i ruští prováleční blogeři, podle nichž dokážou stroje účinně působit v týlu a ukazují kvalitu ukrajinského zbrojního průmyslu.
Rusové tvrdí, že Ukrajinci používají nový dron „Marťan", který efektivně působí v jejich týlu. | foto: Molot Vedm

Ukrajinský voják vypouští průzkumný dron na frontové linii v Doněcké oblasti....
Ukrajinský voják v Charkovské oblasti vypouští rozvědný dron Avenger. (24. září...
Ruští vojáci se připravují na odpálení dronu Molnija na frontě u Pokrovsku....
7 fotografií

„Bohužel se nemohu pochlubit žádnými dobrými zprávami. Situace se v posledních dnech prudce zhoršila. Nepřítel začal používat nové drony zvané ‚Marťan‘,“ cituje ruská agentura TASS Prichodka.

Podle něj je nový ukrajinský bezpilotní letoun řízený umělou inteligencí nebezpečný kvůli své rychlosti. Dokáže dosáhnout až 300 km/h. Tvrdí také, že jej nedokážou odhalit systémy elektronického boje. „Detektory dronů nereagují.“

Portál Novaja gazeta připomíná, že v lednu letošního roku generální ředitel ruského Centra pro integrovaná bezpilotní řešení (CUS) Dmitrij Kuzjakin tvrdil, že americká společnost Qualcomm začala za asistence ukrajinských sil testovat drony využívající navigaci bez GPS pomocí kamerových snímků terénu. Podle něj byla tato technologie využívána při vesmírných misích na Mars, odtud pochází i název dronu.

Ruský proválečný telegramový kanál Molot Vedm tvrdí, že má „Marťana“ (někdy označovaného také jako „sršeň“) k dispozici. Popisuje jej jako „mimořádně nebezpečný“ bezpilotní letoun operující v ruském týlu, proti němuž jsou ochranná opatření na logistických trasách málo účinná. Vyhýbá se detektorům a útočí tiše.

Voják 93. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil Cholodnyj Jar sleduje oblohu kvůli ruským dronům. (31. ledna 2026)
Centrální náměstí Nezávislosti bojuje s výpadkem elektřiny po ruských leteckých útocích na energetický sektor země v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
397 fotografií

„Dron je velmi kvalitně sestavený,“ dodává účet, což podle něj naznačuje buď západní původ, nebo výrazný kvalitativní posun ve výrobě protivníka. Jiný proválečný bloger, Sergej Koljasnikov, hovoří o „špičkovém, sériově vyráběném produktu“.

Ruská proválečná scéna přitom už delší dobu začíná připouštět ukrajinské dronové schopnosti. Například vlivný komentátor a bloger Jurij Podoljak uvedl, že na Ukrajině působí velmi zkušení a vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří využívají své technické převahy.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip...

12. dubna 2026  12:38

Flotila dopravního podniku na Brněnské přehradě čítá nyní sedm lodí, které vozí...

12. dubna 2026  12:20

Tisíce drobných ryb šplhá vzhůru po konžském vodopádu Luvilombo. (1. dubna 2026)

12. dubna 2026  12:04

Farmář pracuje na rýžovém poli v Hanoji (17. března 2026)

12. dubna 2026

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

12. dubna 2026  11:28

Na ulici v Petrohradu byla instalována venkovní reklamní konstrukce se sloganem...

12. dubna 2026  11:20

Následky ruského útoku dronem v Sumách (11. dubna 2026)

12. dubna 2026  9:45,  aktualizováno  11:18

Traktor s nápisem „nemůžu si dovolit pohnout se“ je součástí dublinských...

12. dubna 2026  11:01

V kategorii Sólový interpret vyhrál Michal Prokop a Framus Five. (11. dubna...

12. dubna 2026  10:53

Zjistit více

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

12. dubna 2026  10:16

Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže...

12. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.