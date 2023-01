Disident pomáhá utéct Rusům z nejvyšších pater moci, Putin se ho snaží zabít

Ruský disident Vladimir Osečkin vzpomíná, jak nesl dětem ke stolu jídlo, když spatřil, jak po stěně tančí červená tečka laseru. Věděl, co přijde. Rychle zhasl, stáhl děti k zemi a spěchal s nimi do jiné části bytu. O chvíli později nájemný vrah vypálil na přicházející policii, kterou si s Osečkinem spletl. Ten je nyní nadějí pro stále více lidí, kteří chtějí odejít jako on na Západ.