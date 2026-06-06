Ukrajinské děti našly v Rusku pomoc, tvrdí film. Navrátilci mluví o bití a lžích

„Film o dětech, které roky přežívaly ukrajinské ostřelování, o bolesti, vytrvalosti a pomoci,“ popsala ruská státní televize dokument SVOi Deti (Děti speciální vojenské operace), který měl premiéru na konci května.
Snímek se zaměřuje na ukrajinské děti, které Moskva posílá na rekreační tábory v rámci programu Poslezavtra neboli Pozítří. Dokument tábory líčí jako místo, kde se mladí lidé mohou „zotavit z válečných útrap“.
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Jeho protagonisté pocházejí z okupovaných měst Doněck, Mariupol, Luhansk a Skadovsk. Vzpomínají na ostřelování, zranění i odloučení od svých blízkých, zatímco jejich vyprávění prokládají záběry bojů.
Velká část dokumentu zachycuje děti při sportu, hrách nebo tvůrčích aktivitách pod dohledem vedoucích a psychologů. Zaměstnanci táborů tvrdí, že zdejší prostředí dětem pomáhá „otevřít se a vyrovnat se s následky války“. Kdo však konflikt rozpoutal, snímek neřeší.
Trailer k ruskému propagandistickému snímku SVOi Deti:
Na konci filmu několik dětí říká, že by se jednou chtěli věnovat dobrovolnické činnosti a pomáhat dalším rodinám zasaženým konfliktem.
Portál Meduza uvádí, že někteří bývalí účastníci táborů, které se podařilo dostat zpět na Ukrajinu, vypověděli, že s nimi personál špatně zacházel, bil je a namlouval jim, že je jejich příbuzní opustili.
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Rusko program Pozítří odstartovalo po zahájení invaze do sousední země v únoru 2022. Jeho organizátoři uvádějí, že už uspořádali třicet turnusů v různých částech Ruska a na anektovaném Krymu, jichž se zúčastnily více než čtyři tisíce dětí. Pocházejí zejména z okupovaných částí Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti.
Ukrajinští představitelé i odborníci tvrdí, že programy jako Pozítří mají děti převychovat a posílit jejich loajalitu k Rusku.
Na jeho vzniku se podílela ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová, na kterou Mezinárodní trestní soud v roce 2023 vydal zatykač kvůli podezření z nezákonných deportací ukrajinských dětí.
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Kyjev odhaduje, že od začátku války skončilo v Rusku nebo na územích pod jeho kontrolou více než dvacet tisíc ukrajinských dětí. Domů se podařilo vrátit jen něco přes dva tisíce z nich.
Ruské ministerstvo školství vypracovalo pro učitele a sociální pracovníky, kteří s ukrajinskými dětmi pracují, speciální metodické instrukce. Dokumenty jim ukládají vychovávat nezletilé v duchu ruských „duchovních a morálních hodnot“ a historických tradic. Úřad přitom otevřeně uvádí, že cílem je vytvořit u těchto dětí to, co označuje za „ruskou identitu“.