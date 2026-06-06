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Ukrajinské děti našly v Rusku pomoc, tvrdí film. Navrátilci mluví o bití a lžích

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  18:29
Ukrajinské děti odvezené z okupovaných území se na rekreačních táborech v Rusku vyrovnávají s následky bojů a nacházejí podporu, tvrdí nový propagandistický dokument. O tom, že válku rozpoutala Moskva, však mlčí. Podle Kyjeva program neslouží k pomoci, ale k převýchově a asimilaci unesených dětí.
Snímek z ruského propagandistického dokumentu SVOi Deti

Snímek z ruského propagandistického dokumentu SVOi Deti | foto: @byMisterStar

Snímek z ruského propagandistického dokumentu SVOi Deti
Ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová v propagandistickém...
Snímek z ruského propagandistického dokumentu SVOi Deti
Ruská zmocněnkyně pro práva dětí Maria Lvovová-Bělovová s dětmi, údajně...
22 fotografií

„Film o dětech, které roky přežívaly ukrajinské ostřelování, o bolesti, vytrvalosti a pomoci,“ popsala ruská státní televize dokument SVOi Deti (Děti speciální vojenské operace), který měl premiéru na konci května.

Snímek se zaměřuje na ukrajinské děti, které Moskva posílá na rekreační tábory v rámci programu Poslezavtra neboli Pozítří. Dokument tábory líčí jako místo, kde se mladí lidé mohou „zotavit z válečných útrap“.

Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Jeho protagonisté pocházejí z okupovaných měst Doněck, Mariupol, Luhansk a Skadovsk. Vzpomínají na ostřelování, zranění i odloučení od svých blízkých, zatímco jejich vyprávění prokládají záběry bojů.

Velká část dokumentu zachycuje děti při sportu, hrách nebo tvůrčích aktivitách pod dohledem vedoucích a psychologů. Zaměstnanci táborů tvrdí, že zdejší prostředí dětem pomáhá „otevřít se a vyrovnat se s následky války“. Kdo však konflikt rozpoutal, snímek neřeší.

Trailer k ruskému propagandistickému snímku SVOi Deti:

Na konci filmu několik dětí říká, že by se jednou chtěli věnovat dobrovolnické činnosti a pomáhat dalším rodinám zasaženým konfliktem.

Portál Meduza uvádí, že někteří bývalí účastníci táborů, které se podařilo dostat zpět na Ukrajinu, vypověděli, že s nimi personál špatně zacházel, bil je a namlouval jim, že je jejich příbuzní opustili.

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Rusko program Pozítří odstartovalo po zahájení invaze do sousední země v únoru 2022. Jeho organizátoři uvádějí, že už uspořádali třicet turnusů v různých částech Ruska a na anektovaném Krymu, jichž se zúčastnily více než čtyři tisíce dětí. Pocházejí zejména z okupovaných částí Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti.

Ukrajinští představitelé i odborníci tvrdí, že programy jako Pozítří mají děti převychovat a posílit jejich loajalitu k Rusku.

Na jeho vzniku se podílela ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová, na kterou Mezinárodní trestní soud v roce 2023 vydal zatykač kvůli podezření z nezákonných deportací ukrajinských dětí.

Nemají vlast, domov ani rodinu, tvrdí v Rusku zájemcům o ukrajinské děti

Kyjev odhaduje, že od začátku války skončilo v Rusku nebo na územích pod jeho kontrolou více než dvacet tisíc ukrajinských dětí. Domů se podařilo vrátit jen něco přes dva tisíce z nich.

Ruské ministerstvo školství vypracovalo pro učitele a sociální pracovníky, kteří s ukrajinskými dětmi pracují, speciální metodické instrukce. Dokumenty jim ukládají vychovávat nezletilé v duchu ruských „duchovních a morálních hodnot“ a historických tradic. Úřad přitom otevřeně uvádí, že cílem je vytvořit u těchto dětí to, co označuje za „ruskou identitu“.

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