„Je to špatné. Nemyslím si, že to přečkáme bez obřích ztrát. Některé kapacity už se určitě nepodaří obnovit,“ řekl jeden ze zaměstnanců Yandexu po prvním ukrajinském útoku na datové centrum v Sasovu.
Yandex své technologické zázemí označuje za „železné srdce“ firmy. Ukrajinské drony v minulém týdnu zasáhly tři jeho datová centra v Rusku. Zatímco ve dvou z nich – v Sasovu a Vladimiru – se provoz zcela zastavil, ve třetím – v Kaluze – útok vyřadil několik modulů.
Největší rozhořčení v Rusku vyvolaly potíže s Yandex Pay. Někteří zákazníci se nemohou dostat ke svým penězům a nezvládají platit výdaje.