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Zásah dostalo „železné srdce“. Rusové bez Yandexu úpí, paralýza může trvat měsíce

Ditta Stein
  13:24

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Kurýr rozvážkové služby Yandex Food projíždí na skútru Moskvou. (11. října 2026) | foto: CTK / AP / Alexander Zemlianichenko ČTK

Ruský Yandex ani po několika dnech od útoků ukrajinských dronů na tři datová centra nedokázal plně obnovit své služby. Výpadky ochromily platby, zasáhly další ruské firmy a rozlítily zákazníky, kteří se nemohou dostat ke svým penězům. Výměna poškozeného vybavení může trvat až půl roku.

„Je to špatné. Nemyslím si, že to přečkáme bez obřích ztrát. Některé kapacity už se určitě nepodaří obnovit,“ řekl jeden ze zaměstnanců Yandexu po prvním ukrajinském útoku na datové centrum v Sasovu.

Yandex své technologické zázemí označuje za „železné srdce“ firmy. Ukrajinské drony v minulém týdnu zasáhly tři jeho datová centra v Rusku. Zatímco ve dvou z nich – v Sasovu a Vladimiru – se provoz zcela zastavil, ve třetím – v Kaluze – útok vyřadil několik modulů.

Největší rozhořčení v Rusku vyvolaly potíže s Yandex Pay. Někteří zákazníci se nemohou dostat ke svým penězům a nezvládají platit výdaje.

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