Ukrajinci odpálili kavárnu ruských důstojníků, zničili základnu Vagnerovců

Ukrajinští civilisté žijící pod kontrolou ruských okupačních sil a loutkové vlády vyhodili v Chersonu do povětří kavárnu. Zraněni byli čtyři lidé. Rusko označilo výbuch za „teroristický útok“. Informace o útoku přinesl britský list The Telegraph.

Jeden z ukrajinských vojenských představitelů uvedl, že podnik využívali ruští představitelé, kteří v něm „obědvají od prvních dnů“ okupace. „Dnešní výbuch ukazuje, že boj se nezastaví ani na sekundu, ani na minutu. Chersonská oblast je Ukrajina,“ řekl po útoku.

Na Ruskem okupovaných územích se množí známky hnutí odporu. Na přelomu května a června v blízkém Melitopolu vybuchla bomba ukrytá v kanálu, jakmile se k němu přiblížilo auto. Jednalo se pravděpodobně o první útok blížící se guerillové války na jižní Ukrajině.

K útokům za frontovou linií dochází i na východě země. V pátek ukrajinská armáda zničila ve městě Kadijivka základnu Vagnerovy skupiny, která od roku 2014 bojuje na straně Ruska proti Kyjevu a tamní vládě. „Ukrajinské síly zasáhly přesně, přežil pouze jediný ruský fašista,“ oznámil gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

Útok přišel v okamžiku, kdy se stále častěji v okupovaných městech Chersonské oblasti objevují plakáty, které vypisují odměnu na hlavu představitelů místního loutkového režimu. Plakáty jsou součástí širšího protipropagandistického snažení, které ruské okupanty vykresluje jako vrahy.

Hnutí představuje velký problém pro ruské síly, které se snaží zavést trvalou kontrolu nad rozsáhlým územím, ale nemají dostatek vojáků. Mohlo by jít o začátek dlouhodobého odboje a odporu nasměřovaného proti okupantům.

Аслан @antiputler_news росСМИ сообщают о взрыве в Херсоне. Взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Видео с места происшествия в Херсоне от росСМИ https://t.co/gGOvhUuwSJ oblíbit odpovědět

Spekuluje se, že toto hnutí je koordinováno ukrajinskými Silami pro zvláštní operace. Jeho práce je údajně rozdělena do tří sekcí: vojenské akce, podpůrné operace a psychologická válka. Zdroj týdeníku The Economist řekl, že strávili čas přípravou „prostých místních lidí“ na odboj.

Rusové utahují šrouby

Podle místních obyvatel hnutí odporu znepokojilo okupační síly v Chersonu, což vedlo k obnovení zásahů proti civilistům a disentu. Ruské jednotky v Chersonské oblasti údajně dostaly povolení střílet na civilisty a ničit vozidla v blízkosti kontrolních stanovišť, tvrdí ukrajinské Jižní operační velitelství.

Muž, který si přál zůstat v anonymitě, řekl serveru The Telegraph, že ho Rusové drželi tři dny v uzavřené místnosti, kde byl bit a slovně napadán, dokonce musel natočit propagandistické video, v němž se zříká své role v teritoriální obraně.

Jeho sousedka popsala, jak ho na ulici za bílého dne odvlekla skupina ozbrojených mužů. „Stalo se to velmi rychle a nečekaně. Vtáhli ho za ruce do auta a odvezli ho pryč,“ řekla osmnáctiletá Nasťa. „Bála jsem se, co s ním udělají a jestli vůbec přežije.“

„Nebránil se, protože v současné době může špatně skončit každý, kdo klade odpor nebo dává najevo nesouhlas. K únosům dochází velmi často. Unášejí lidi, kteří chodí na shromáždění, dobrovolníky nebo vojáky z teritoriální obrany,“ uzavírá Nasťa.

„V Chersonské oblasti je asi 600 lidí, kteří jsou zavřeni ve sklepích, ve speciálně vybavených místnostech, v mučírnách. Mnoho z nich bylo převezeno na Krym,“ uvedla v úterý stálá zástupkyně ukrajinského prezidenta v Autonomní republice Krym Tamila Taševová.

Plakáty šíří strach

Po celém Chersonu jsou na budovách a pouličních cedulích vylepeny plakáty. „Není možné jít po ulici a nevidět alespoň jeden. Jsou všude a dává nám to naději,“ řekla Nasťa.

„Najdeme každého šmejda, který mučil naše lidi ve sklepích, střílel rakety nebo řídil dělostřelecké údery. Tady nikdy nebudete mít klid. Smrt okupantům,“ stálo na jednom z nich.

Jiné ukazovaly mapu Ruska s nápisem „Ruský pas vás izoluje od světa“, což zřejmě odkazuje na oznámení, že všichni obyvatelé regionu mohou požádat o ruské občanství.

Ruskou moc nad Chersonem zpochybňují také nedávné vojenské úspěchy Ukrajiny. Podle vojenských analytiků ukrajinské síly dosáhly územních zisků, které nutí Rusko přerozdělit své síly, aby posílilo bojové jednotky.