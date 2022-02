Činžák zničený raketou a krvavé tváře, důkazy ruského válečného zločinu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Říkal jsem mu, že musí odejít,“ řekl reportérům stanice Al-Džazíra třicátník, jenž se před zdevastovaným činžovním domem skláněl nad tělem svého otce a plakal. V okolí domu se povalovala zničená auta i nábytek, jenž po zásahu raketou vypadal z bytů ven.

Po jedné z raket, které na oblast ráno vypálila ruská armáda, zůstal v zemi kráter o rozměru čtyři krát pět metrů. Útok vážně poškodil také další dva čtyřpatrové domy v okolí. Ve všech bydlí ukrajinští občané.

Na místě kromě zdravotníků zasahovali také hasiči, kteří v některých bytech bojovali s ohněm. Z nejvíce poškozeného domu se podařilo včas utéct náctileté Anastasii, která svírala v rukou šedou kočku. Společně s dědečkem poté zamířila do provizorního ubytování v nedaleké obci.

Fotografie zasaženého činžovního domu v Čuhujivě obletěla svět, šlo totiž o jednu z prvních škod poté, co Rusko ve čtvrtek zahájilo invazi na Ukrajinu.

„Pořád si ještě nejsme jisti, kolik životů si zde bombardování vyžádalo,“ řekl Al-Džazíře na místě policista. Ukrajinští zdravotníci již dopoledne uvedli, že mezi zdejšími oběťmi je i dítě - malý chlapec.

Podle ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka Rusové Charkovskou oblast ve čtvrtek ostřelovali raketometem Směrč. Použití neřízených raket proti obývaným oblastem je přitom považováno za válečný zločin. Použití Směrče v Charkovské oblasti podle listu The Guardian potvrdili také odborníci ze skupiny Conflict Intelligence Team.

Bývalý námořník a vedoucí výzkumík ve Foreign Policy Research Institute Rob Lee The Guardianu řekl, že je nepravděpodobné, že by raketa byla přesně naváděnou municí, a nazval to „zlověstným znamením“.

CIT @CITeam_ru @InformNapalm Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч». Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление https://t.co/ks0r99S6EX

Nasazení této zbraně odsoudila také lidskoprávní organizace Amnesty International, podle které video z Charkovské oblasti ukazuje „ocasní část rakety vypálené z těžkého raketometu Směrč, která zůstala trčet z chodníku.“ „Jakékoliv úmyslné útoky na civilisty a civilní majetek, představují válečné zločiny,“ uvedla organizace.

Kromě zpráv o použití systému Směrč se v lokálních médiích rovněž objevily informace, že na Ukrajinu z Běloruska míří také plamenometné systémy Solntsepek, které dokážou spálit vše, co jim stojí v cestě.

Rusko nicméně trvá na tom, že cílí pouze na vojenská zařízení a nepodniká žádné raketové, letecké ani dělostřelecké údery proti civilním oblastem. „Vysoce přesné zbraně vyřazují z provozu ukrajinskou vojenskou infrastrukturu, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo ukrajinských ozbrojených sil. Civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.