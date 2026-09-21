„Sedět na dvou židlích se nedá: vlády těchto zemí jsou povinny zásadně zhodnotit činnost společností, které se přímo podílejí na ukrajinském konfliktu. Pokud je touha České republiky a Slovenska po míru upřímná, pak soukromé subjekty nesmí nahrazovat státní politiku a vtahovat své země do projektů, které mohou podkopat důvěru vybudovanou v poslední době ve vztazích s Ruskem, ani vtahovat tyto země do přímého ozbrojeného střetu v Evropě,“ varuje Medvedčuk.
O zbrojařích z Česka a Slovenska se rozepsal v článku na webu svého hnutí Jiná Ukrajina. Text uvádí údajným červencovým nařízením ruského vládce Vladimira Putina analyzovat „účast zahraničního průmyslu na skutečných bojových operacích proti naší zemi“.
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„Putin zdůraznil, že taková analýza se může stát důkazní základnou proti konkrétním společnostem a závodům, které se staly součástí vojenské infrastruktury Ukrajiny, a tedy potenciálními cíli ruských úderů,“ píše s tím, že „na cestu k vytvoření ukrajinského zázemí pro útoky na Ruskou federaci se vydaly Německo, Velká Británie, Finsko, Estonsko a další evropské země“.
Ty tak prý „fakticky přeměňují svou vlastní průmyslovou základnu na součást ukrajinské vojensko-průmyslové infrastruktury a zakotvily to do základů své zahraniční politiky“. Česko a Slovensko podle Medvedčuka ovšem zaujímají zásadně odlišný postoj.
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„Vlády Andreje Babiše a Roberta Fica se staví proti přímému zapojení svých zemí do konfliktu, financování vojenských dodávek Kyjevu, další eskalaci a přerušení vztahů s Ruskem, přičemž se drží kurzu pragmatického dialogu a ochrany národních zájmů,“ míní původem ukrajinský oligarcha. A jmenuje konkrétní společnosti včetně holdingu Czechoslovak Group a jeho společnosti Excalibur Army.
Medvedčuk Rusům sděluje úplné adresy firemních objektů na českém a slovenském území i to, co přesně vyrábí, kolik mají zaměstnanců a jaké jsou aktivity této společnosti na Ukrajině. Pokud jde o slovenskou větev Medvedčukovy hrozby, v článku zmiňuje společnost Archaness, kterou údajně založili Ukrajinci. „Ukrajinské společnosti tak neoficiálně využívají Slovensko jako právní krycí mechanismus pro činnosti zaměřené na utajení přímé účasti Ukrajiny na nákupech zbraní a komponentů pro výrobu dronů,“ čílí se Putinův blízký přítel.
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Věnuje se také vesmírným a leteckým technologiím a českým firmám z tohoto oboru. Varuje, že se sice tváří jako mírové, ale i ony jsou prý „přeorientovány na vojenské úkoly“, a vyžadují tak zvláštní pozornost.
„Česká republika a Slovensko tak na jedné straně projevují zájem o mír a diplomatické řešení ukrajinského konfliktu, pragmatický dialog a ochranu vlastních národních zájmů, na druhé straně se však postupně začleňují do ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu a stávají se tak pevným zázemím pro nacistický režim na Ukrajině,“ dodává Medvedčuk s odkazem na snahu Kremlu „denacifikovat Ukrajinu“, kvůli čemuž téměř před pěti lety Rusko napadlo svého souseda.