Noční útok drony a raketami na Ukrajinu, podle médií největší od začátku ruské války, si v celé zemi vyžádal čtyři mrtvé a 44 raněných. Šlo o nejrozsáhlejší útok od začátku agrese. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i premiérka Julija Svyrydenková.
Ukrajinci v noci zasáhli ropovod Družba, Rusko poprvé trefilo úřad ukrajinské vlády
Podle premiérky už byl mezitím uhašen požár vládní budovy v Kyjevě. Šlo o vůbec první zásah vládního objektu v centru metropole bránící se země.
„Rusko patrně eskaluje s největším útokem války a zásahem kanceláří ukrajinského kabinetu v Kyjevě,“ uvedl na X Kellogg. „Tento útok nesignalizuje, že Rusko chce válku ukončit diplomaticky,“ dodal.