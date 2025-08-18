Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole

„Tři lidé zemřeli, včetně batolete. Dalších 17 lidí bylo zraněno, včetně šesti dětí,“ napsal na platformě Telegram starosta Terechov. Ruský dron podle něj způsobil několik požárů v obytné budově. Podle šéfa oblastní správy Oleha Syněhubova je mezi oběťmi dvouletý chlapec a počet raněných neustále roste.
K předchozímu útoku raketou Terechov uvedl, že raketa zasáhla obytnou budovu v průmyslové čtvrti města.
Ukrajina nevstoupí do NATO ani nezíská Krym, píše Trump před schůzkou se Zelenským
Syněhubov k tomu na Telegramu uvedl, že při útoku bylo zraněno nejméně 11 lidí včetně 13leté dívky. Poničeno bylo podle něj více než deset vícepodlažních obytných budov a pět zaparkovaných automobilů. Tlaková vlna při výbuchu rozbila více než tisíc oken, dodal Syněhubov.
Charkov, který leží na severovýchodě Ukrajiny poblíž hranic s Ruskem, je od začátku války, kterou Moskva zahájila totální invazí v únoru 2022, terčem pravidelných ruských útoků dronů a raket.
Zatímco Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu, americký prezident Donald Trump se v pondělí chystá v Bílém domě přijmou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zástupce některých evropských zemí. V pátek na Aljašce Trump hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na bilaterální schůzce zaměřené na ukončení ruské války proti Ukrajině.