Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole

Ruský dronový útok na druhé největší ukrajinské město Charkov na severovýchodě země si v pondělí brzy ráno vyžádal tři lidské životy, včetně malého chlapce. Rovněž se zranilo nejméně 17 lidí. Informoval o tom starosta města Ihor Terechov. Již v neděli večer zasáhlo Rusko Charkov balistickou raketou a zranilo 11 lidí, útočilo také na Sumskou oblast. Poškozena tam byla nejméně desítka obytných domů a budova vzdělávací instituce, zraněna byla jedna žena, uvedly regionální úřady.
„Tři lidé zemřeli, včetně batolete. Dalších 17 lidí bylo zraněno, včetně šesti dětí,“ napsal na platformě Telegram starosta Terechov. Ruský dron podle něj způsobil několik požárů v obytné budově. Podle šéfa oblastní správy Oleha Syněhubova je mezi oběťmi dvouletý chlapec a počet raněných neustále roste.

K předchozímu útoku raketou Terechov uvedl, že raketa zasáhla obytnou budovu v průmyslové čtvrti města.

Syněhubov k tomu na Telegramu uvedl, že při útoku bylo zraněno nejméně 11 lidí včetně 13leté dívky. Poničeno bylo podle něj více než deset vícepodlažních obytných budov a pět zaparkovaných automobilů. Tlaková vlna při výbuchu rozbila více než tisíc oken, dodal Syněhubov.

Charkov, který leží na severovýchodě Ukrajiny poblíž hranic s Ruskem, je od začátku války, kterou Moskva zahájila totální invazí v únoru 2022, terčem pravidelných ruských útoků dronů a raket.

Zatímco Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu, americký prezident Donald Trump se v pondělí chystá v Bílém domě přijmou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zástupce některých evropských zemí. V pátek na Aljašce Trump hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na bilaterální schůzce zaměřené na ukončení ruské války proti Ukrajině.

