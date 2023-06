Běloruská opozice doufala v pád režimu, nyní se bojí Prigožinova vlivu

„Připravovali jsme se na útok žoldáků na Kreml a následnou nestabilitu uvnitř Běloruska,“ popsala vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská začátek víkendového puče. Její exilová vláda navázala kontakt s běloruským plukem, jenž působí v rámci ukrajinské armády, a připravila plán na aktivaci partyzánů uvnitř Běloruska, kteří by provedli sérii akcí zaměřených na ochromení režimu.

„Dostali jsme mnoho signálů zevnitř Běloruska, že lidé jsou připraveni a čekají, až budou moci vyjít do ulic,“ řekl listu The Guardian Pavel Latuško, běloruský exministr kultury a nyní čelní postava opozice.

Jenže v sobotu večer přišla překvapivá zpráva. Prigožin se domluvil s prezidentem Vladimirem Putinem za pomoci nečekaného zprostředkovatele – Alexandra Lukašenka. „Přesvědčil jsem Prigožina, aby zastavil tažení na Moskvu výměnou za bezpečný odchod do běloruského exilu pro sebe a své muže,“ oznámil diktátor.

Lukašenko dojednání smíru pojal jako příležitost k vlastnímu PR. V úterním televizním rozhovoru dokonce naznačil, že Putina přemluvil, aby Prigožina nezabil. „Řekl jsem Putinovi: ‚Ano, mohli bychom ho odstranit, nebyl by to problém, když to nevyjde napoprvé, tak napodruhé ano.‘ Řekl jsem mu: ‚Nedělej to, protože pak už žádné vyjednávání nebude a tihle chlapi budou připraveni udělat cokoli,‘“ prohlásil.

Podle analytiků je za tímto chvástáním snaha dokázat, že není pouhým poskokem. „Chtěl ukázat své nomenklatuře, že je stále schopný a že má stále určitou autonomii a není jen loutkou Kremlu,“ řekl Pavel Slunkin, člen Evropské rady pro mezinárodní vztahy a někdejší běloruský diplomat.

Podle Cichanouské je ale opak pravdou a Lukašenkův osud na Putinovi závisí. „Bez něj by nevydržel u moci ani den,“ konstatovala.

Prigožin se může stát Lukašenkovým rádcem

Pozornost expertů i běloruské opozice nyní směřuje k tomu, co bude Prigožinovo přesídlení znamenat. Jeho soukromé letadlo v úterý přistálo v Minsku, v dalších dnech se ale Prigožin objevil na snímcích v Moskvě a Petrohradu, kde je zřejmě za účelem dojednání detailů dohody.

„Hlavní obětí této situace je běloruský lid,“ řekl listu The Washington Post (WP) Franak Viačorka, hlavní poradce Cichanouské. „Prigožin přijde se zločinci, přinese kulturu násilí. Vytvoří nestabilitu v zemi i na jejích hranicích,“ míní s odkazem na proslulou krutost wagnerovců.

Jestli se Prigožin do Běloruska odebere sám, s hrstkou nejvěrnějších, nebo s celou Wagnerovou skupinou, zatím není jasné. „Pro mě je hlavní otázkou, zda je to jeden Prigožin, nebo jestli je to 25 tisíc wagnerovců,“ řekl analytik Michal Baranowski z think-tanku German Marshall Fund.

„Pokud se Prigožin odebere do pomyslného důchodu a wagnerovci se stanou součástí ruských sil, bude to dobrý scénář. Pokud se ale Prigožin usadí se svými muži v Bělorusku, bude dělat poradce Lukašenkovi, pomáhat běloruským silám a nedej bože vytvářet své základny, je to velké nebezpečí pro Polsko, Pobaltí i pro Ukrajinu,“ dodal Baranowski.

Lukašenko v úterý prohlásil, že wagnerovcům nabídl opuštěnou vojenskou základnu, a vyjádřil zájem se od nich učit. „Jsou čerstvě po boji. Zažili to na vlastní kůži. Řeknou nám, jaké zbraně jsou dobré a jaké ne. Znají taktiku, jak útočit a jak se bránit. To je k nezaplacení,“ konstatoval.

Podle WP je ale otázkou, jestli Lukašenko dokáže mít někoho, jako je Prigožin, dlouhodobě pod kontrolou. „Tento krok může urychlit militarizaci Běloruska. Pro ty, kteří bojují za demokracii, se to stává obtížnějším,“ uvedl Franak Viacorka, poradce Cichanouské.

Vyhlídka na základnu wagnerovců vyvolává rovněž obavy, že Prigožin by mohl zaútočit na Ukrajinu ze severu. Litevský prezident Gitanas Nauseda prohlásil, že Bělorusko se stává útočištěm „válečných zločinců“ a kontrola hranic NATO a obrana jeho východního křídla je nyní zcela zásadní.

Polsko ve středu uvedlo, že kvůli možnému přesunu wagnerovců do Běloruska posílí ochranu své východní hranice.

„Máme zřejmě novou situaci v Bělorusku, potenciální přítomnost wagnerovců. Na základě údajů, které máme v současné chvíli k dispozici, lze soudit, že to bude okolo osmi tisíc vojáků,“ uvedl předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Podle Kaczyńského půjde „o zvětšení sil, které tam budou trvale přítomné“, a o zvětšení počtu různých překážek a prvků opevnění, které mají chránit polskou hranici v případě útoku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli příjezdu Prigožina do Běloruska v pátek nařídil vrchním armádním velitelům posílit severní vojenský sektor Ukrajiny.