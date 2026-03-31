Ukrajinci znovu zasáhli ropný přístav v Baltském moři, gubernátor přiznal škody

Dalších 20 ruských dronů podle ukrajinských vzdušných sil zasáhlo 11 blíže neupřesněných míst. Informují také o pádu trosek sestřelených dronů v šesti lokacích. „Útok pokračuje,“ dodalo letectvo na Telegramu.
Server Ukrajinska pravda mezitím napsal, že Rusové ráno zaútočili bezpilotními letouny na jihoukrajinský přístav Oděsu, kde zasáhli bytový dům. Vypukl tam požár a jeden muž utrpěl zranění, dodal web s odvoláním na místní činitele.
Ruské ministerstvo obrany mezitím podle TASS informovalo ve dvou hlášeních o noční likvidaci dohromady 150 ukrajinských dronů, nejprve o sestřelu 58 strojů v první části noci a později o dalších 92 bezpilotních letounech.
Ruský resort obrany obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale jen o sestřelených dronech. Škody, případně zraněné nebo zabité civilisty, zpravidla hlásí regionální činitelé.
Nad Leningradskou oblastí bylo k ránu zničeno 38 bezpilotních letounů, uvedl mezitím na sociální síti gubernátor Drozděnko a bez podrobností dodal, že po útoku jsou škody v přístavu Usť-Luga.
Na jiném místě regionu podle něj dopadly trosky dronů, které poškodily okna obytné budovy nebo školy. „Tři obyvatelé, včetně dvou dětí, potřebovali lékařskou pomoc. Zranění neohrožují jejich život,“ dodal regionální činitel.
Podle agentury AFP se jedná o několikátý vzdušný útok v posledním týdnu na zmíněný ruský přístav, který se nachází ve Finském zálivu a je označován za klíčový pro ruský export hnojiv, ropy a uhlí. Ruské úřady ve středu a neděli uvedly, že ukrajinské útoky způsobily v přístavu požár, dodala.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.