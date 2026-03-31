Ukrajinci znovu zasáhli ropný přístav v Baltském moři, gubernátor přiznal škody

Autor: ,
Sledujeme online   8:22
Podle gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Drozděnka ukrajinský dronový útok poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři. Ukrajina minulý týden několikrát zaútočila na ruské ropné přístavy Usť-Luga a Primorsk v Baltském moři. Rusko v noci na úterý informovalo o sestřelení 150 ukrajinských bezpilotních letounů. Naopak Ukrajina oznámila zneškodnění 267 z celkem 289 dronů.
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti.

Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti. (27. března 2026)

Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....
Dalších 20 ruských dronů podle ukrajinských vzdušných sil zasáhlo 11 blíže neupřesněných míst. Informují také o pádu trosek sestřelených dronů v šesti lokacích. „Útok pokračuje,“ dodalo letectvo na Telegramu.

Server Ukrajinska pravda mezitím napsal, že Rusové ráno zaútočili bezpilotními letouny na jihoukrajinský přístav Oděsu, kde zasáhli bytový dům. Vypukl tam požár a jeden muž utrpěl zranění, dodal web s odvoláním na místní činitele.

Největší útok v posledním roce. V Rusku hoří přístav, statisíce lidí jsou bez proudu

Ruské ministerstvo obrany mezitím podle TASS informovalo ve dvou hlášeních o noční likvidaci dohromady 150 ukrajinských dronů, nejprve o sestřelu 58 strojů v první části noci a později o dalších 92 bezpilotních letounech.

Ruský resort obrany obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale jen o sestřelených dronech. Škody, případně zraněné nebo zabité civilisty, zpravidla hlásí regionální činitelé.

Nad Leningradskou oblastí bylo k ránu zničeno 38 bezpilotních letounů, uvedl mezitím na sociální síti gubernátor Drozděnko a bez podrobností dodal, že po útoku jsou škody v přístavu Usť-Luga.

Na jiném místě regionu podle něj dopadly trosky dronů, které poškodily okna obytné budovy nebo školy. „Tři obyvatelé, včetně dvou dětí, potřebovali lékařskou pomoc. Zranění neohrožují jejich život,“ dodal regionální činitel.

Ukrajinci znovu udeřili na ruský přístav v Baltu, na jihu Finska se zřítily dva drony

Podle agentury AFP se jedná o několikátý vzdušný útok v posledním týdnu na zmíněný ruský přístav, který se nachází ve Finském zálivu a je označován za klíčový pro ruský export hnojiv, ropy a uhlí. Ruské úřady ve středu a neděli uvedly, že ukrajinské útoky způsobily v přístavu požár, dodala.

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Noční požár bytu v Plzni má jednu oběť, vážně popálený člověk zemřel v nemocnici

Následky požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni. (30. března 2026)

Při požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni se v pondělí večer vážně popálil jeden člověk, který následně v nemocnici zemřel. Z domu se samo evakuovalo 35 lidí. Výši škod a příčiny vzniku...

31. března 2026  7:52

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

31. března 2026  7:22

Spermie ve vesmíru ztrácejí orientaci, rozmnožování bude problém, zjistili vědci

Ilustrační fotografie

Rozmnožování ve vesmíru bude podle všeho složitější, než se čekalo, ukazuje nový výzkum australských vědců, o němž informuje agentura Reuters. Mikrogravitace totiž narušuje schopnost spermií...

31. března 2026  6:54

Vlk zaútočil na ženu v Hamburku, policie šelmu odchytila v centru města

Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...

Nezvyklé setkání s vlkem skončilo v pondělí večer zraněním pro ženu v severoněmeckém Hamburku. Zvíře, které jí pokousalo, policie krátce nato odchytila, informovala agentura DPA. Šelmu ve městě na...

31. března 2026  6:31

Izrael ztratil v Libanonu v jedné přestřelce nejvíce vojáků od začátku invaze

Tři lidé byli zraněni, když do nich v Jeruzalémě úmyslně najel automobil....

Čtyři izraelští vojáci zemřeli a dva byli zraněni při střetu s členy hnutí Hizballáh na jihu Libanonu, uvedla v úterý podle zpravodajského webu Times of Israel izraelská armáda. Jde o největší...

31. března 2026  6:27

Írán zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji. Hrozí únik ropy

Sledujeme online
Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat...

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker kotvící v Dubaji, způsobil požár a hrozící únik ropy do moře. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters, podle nichž nebyl při útoku nikdo zraněn....

31. března 2026  6:18

Infocentrum u Teplických skal odolalo referendu, i když většina byla proti

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal

Stavbě chystaného návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal nic nebrání. V pondělním referendu v Teplicích nad Metují na Náchodsku sice odpůrci převážili, ale nebylo jich dost na to, aby byl...

31. března 2026  6:14

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

30. března 2026  15:58,  aktualizováno  31. 3. 6:10

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

31. března 2026  6:02

Babiš obnovuje jednání se slovenskou vládou, mění Fialovo rozhodnutí

Společná tisková konference premiérů České republiky Andreje Babiše a Slovenské...

Česká vláda Andreje Babiše a slovenská Roberta Fica se v úterý před polednem sejdou na zámku Nová Horka u Studénky. Kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě tak mění postoj ke společnému jednání vlád dvou...

31. března 2026

Jsme nemocnice, v první řadě je třeba řešit medicínu, říká brněnský superšéf

Vlastimil Vajdák vede od února 2026 kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny a...

Od začátku února velí Vlastimil Vajdák deseti tisícům podřízených. K šéfování Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie nově přibral i vedení Fakultní...

31. března 2026  5:04

Zápis do MŠ 2026 a očkování. Kdo bez něj do školky nesmí a koho musejí vzít

Předškolní klub klub navštěvuje i čtyřletá Kristýnka. Připravuje se tak na...

Chcete dát dítě do školky a bojíte se, že vám ho nevezmou kvůli chybějícímu nebo odloženému očkování? Poradíme, co na to říká zákon, jaké vakcíny jsou a jaké nejsou povinné a kdy vám školka dítě musí...

31. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.