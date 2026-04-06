Bývalý námořní kapitán v rozhovoru pro ruský mediální projekt Aurora uvedl, že polská armáda je dostatečně silná, aby převzala kontrolu nad exklávou Kaliningrad. Na otázku moderátora, zda jsou schopnosti polské armády srovnatelné s ruskými ozbrojenými silami, měl Klimov jednoduchou odpověď: „Ano.“
„Navíc je převyšují. Polská armáda je silnější než ruská. Pokud se podíváme na pozemní síly, předstihuje Rusko co do rozsahu zbrojních nákupů i počtu moderních zbraní,“ dodal.
Klimov se vyjádřil i k americkému námořnímu cvičení ponorek hluboko pod ledem. Podle něj ruské strategické jaderné ponorky nic podobného nezvládají, a jsou tudíž prakticky „neoperatibilní“. Moderátora tím viditelně šokoval. Upozornil, že se Klimov pohybuje na hraně znevažování armády, což je v Rusku trestné až 15 let za mřížemi, a možná ji i překračuje.
„Rusko není připravené na válku s Evropou?“ zeptal se moderátor. „V současné době ne,“ odvětil bloger. Velkou část viny podle něj nese neefektivní velení, které je pomalé v rozhodování, postrádá schopnost kvalitní analýzy a prostupuje ho kultura lhaní.
Na otázku, zda by Rusko ve válce s Evropou prohrálo, Klimov odpověděl: „V současné době by taková válka byla politickou katastrofou. A upřímně, nejsem jediný, kdo to říká.“
Lepší ukrajinská armáda
Klimov se vyjádřil také k válce na Ukrajině. Obvinil vedení, že zamlčuje skutečné ztráty. Tvrdil, že Rusko trpí takovým nedostatkem vojáků, že musí formovat jednotky i ze strategických raketových vojsk či z útvarů odpovědných za skladování jaderných zbraní.
Bývalý námořní kapitán patří mezi zastánce agrese vůči Ukrajiny, je však hlasitým kritikem ruského vojenského vedení. Má blízko k někdejšímu veliteli separatistů z takzvané Doněcké lidové republiky Igoru Girkinovi a patřil do jeho „klubu rozhněvaných vlastenců“, nespokojených se způsobem vedení války. Girkin byl zatčen za údajný extremismus, Klimova úřady vedou jako zahraničního agenta.
Z ruského proválečného online prostoru přichází více pochybností o schopnostech ruské armády. Vlivný komentátor a bloger Jurij Podoljak předpovídá, že jarní ofenziva ruských ozbrojených sil zaměřená na jih a východ Ukrajiny pravděpodobně selže a povede pouze k vysokým ztrátám.
„Postupně se převaha přiklání na stranu našich nepřátel. Působí tam velmi zkušení lidé. Jsou to vysoce kvalifikovaní odborníci. Vědí, jak co funguje, a snaží se využít své technické převahy. Bohužel se jim to daří. Vím, že ruským divákům se může zdát, že máme víc sil a zdrojů, ale nepřítel podniká protiútoky a daří se mu to,“ uvedl.
Podoljak poukazuje na to, že Rusové nemají účinnou obranu proti ukrajinským úderům v týlu ani dostatek prostředků elektronického boje k zvládání ukrajinských dronů.
„Náš nepřítel je velmi efektivní. Učí se neuvěřitelně rychle, mnohem rychleji než my. Rychle vyvíjí nové taktiky a dokonce i strategii moderního válčení,“ uvedl bloger. „Nyní je začínají používat i země NATO, protože uznávají, že v této oblasti jsou ukrajinské ozbrojené síly lídrem. Nemohu říct, že by v tom byli slabší než my. Bohužel jsou silnější.“