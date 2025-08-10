„Aljaška je geniální volba.“ Trump ukazuje svaly, ze symboliky má radost i Putin

„Aljaška je nejstrategičtější místo na světě, ležící na křižovatce Severní Ameriky a Asie, s Arktidou na severu a Tichým oceánem na jihu. S pár mílemi oddělujícími Rusko od Aljašky nehraje žádné jiné místo tak důležitou roli v naší národní obraně, energetické bezpečnosti a vedoucí pozici v Arktidě,“ uvítal rozhodnutí hostit summit Trump-Putin republikánský guvernér Aljašky Mike Dunleavy. „Je proto logické, že se zde konají diskuse globálního významu.“
„Neutrální blízkovýchodní státy by se mohly pokusit vzít si zásluhy za uzavření možné dohody, což Trump nechce.“