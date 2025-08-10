„Aljaška je geniální volba.“ Trump ukazuje svaly, ze symboliky má radost i Putin

Premium

Fotogalerie 26

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu ve Vietnamu (listopad 2017) | foto: Profimedia.cz

Jan Hron
  14:38
Výběr americké Aljašky jako místa setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem nese benefity pro obě strany. Trump tím ukazuje dominanci, zatímco Putin se vyhne mezinárodnímu zatykači a může se pokusit o navázání ekonomických vztahů. Podle ruských médií je Aljaška, kdysi ruské území, signálem Ukrajině, aby se také dohodla s Kremlem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Aljaška je nejstrategičtější místo na světě, ležící na křižovatce Severní Ameriky a Asie, s Arktidou na severu a Tichým oceánem na jihu. S pár mílemi oddělujícími Rusko od Aljašky nehraje žádné jiné místo tak důležitou roli v naší národní obraně, energetické bezpečnosti a vedoucí pozici v Arktidě,“ uvítal rozhodnutí hostit summit Trump-Putin republikánský guvernér Aljašky Mike Dunleavy. „Je proto logické, že se zde konají diskuse globálního významu.“

„Neutrální blízkovýchodní státy by se mohly pokusit vzít si zásluhy za uzavření možné dohody, což Trump nechce.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bílý...

10. srpna 2025  7:14,  aktualizováno  15:32

VIDEA TÝDNE: Smaženice z muchomůrky, krásné záběry vlčat i luxusní vila na prodej

S nedělním odpolednem je tu přehled nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Muž přežil otravu muchomůrkou zelenou a o své zkušenosti promluvil. Vila na Vinohradech přitahuje pozornost, prodává se...

10. srpna 2025  15:28

„Aljaška je geniální volba.“ Trump ukazuje svaly, ze symboliky má radost i Putin

Premium

Výběr americké Aljašky jako místa setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem nese benefity pro obě strany. Trump tím ukazuje dominanci, zatímco Putin se vyhne...

10. srpna 2025  14:38

Kdo volí STAN, hlasuje pro Babiše, napsal Topolánek. Schytal to i od Kalouska

Bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek se ostře pustil do Starostů. Nelíbí se mu jejich kritika v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta na síti X napsal, že hlas...

10. srpna 2025  14:15

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Policie před polednem kvůli třem nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Před...

10. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  13:44

Pád ortodoxního nacisty, který vládl Praze. Historikovi bylo opojení politikou osudné

Premium

Nacista vládnoucí Praze Josef Pfitzner skončil před 80 lety na popravišti. O pět roků dříve se zasloužil o pád primátora Otakara Klapky. Bývalý historik a náměstek pražského primátora stanul po válce...

10. srpna 2025

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

10. srpna 2025  12:57

Na Příbramsku hořela skládka, hasiči s ohněm bojovali více než 20 hodin

Hasičům se po více než 20 hodinách podařilo uhasit požár skládky v Chrástu na Příbramsku, škoda bude zřejmě nulová. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno...

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  10.8 12:32

Skopečkovi se nelíbí, jak Starostové kritizují Decroix: Chtějí přetáhnout voliče

Bitcoinová kauza ani po tiskové konferenci ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS neutichá. Podle stínové ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové by měl rezignovat i šéf státní kasy...

10. srpna 2025  11:48

Volby by vyhrálo ANO. Stačilo! má 8 %, Motoristé opět posilují

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN,...

10. srpna 2025  11:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

Zahraniční sekci turistického komplexu Wonsan Kalma v KLDR nyní mohou využít jen bohatí Severokorejci, pro ostatní jsou ceny příliš vysoké. Tvrdí to portál zaměřující se na Severní Koreu Daily NK....

10. srpna 2025  11:30

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.