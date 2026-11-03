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Ukrajinci a Rusové se v Abú Zabí sejdou k jednání o míru, oznámil Witkoff

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  7:54
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě jednal s americkými vyslanci...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě jednal s americkými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem a evropskými zástupci. (6. září 2026) | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě jednal s americkými vyslanci...
Americký vyslanec Steve Witkoff na jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před jednáním ukázal americké delegaci...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před jednáním ukázal americké delegaci...
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Zástupci Ukrajina a Ruska se za zprostředkování Spojených států sejdou v Abú Zabí k jednáním o ukončení války 10. a 11. listopadu. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Třístranné americko-rusko-ukrajinské jednání v Abú Zabí bylo ohlášeno již dříve, termín byl ale dosud nejasný.

Původně byl termín předběžně stanoven na konec listopadu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale před týdnem řekl, že ke schůzce by mohlo dojít už 10. listopadu. Kyjev, který si přeje, aby se tak stalo co nejdříve, navrhoval i dřívější termín, zároveň se ale rozhodl vyčkat, až skončí úterní kongresové volby ve Spojených státech.

Rusko během příměří v Oleškách doplnilo vojáky a opevnilo pozice, tvrdí Kyjev

Witkoff nyní oznámil, že tématem jednání v Abú Zabí budou „poválečné bezpečnostní dohody, deeskalace, humanitární opatření a ukončení války“. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 z rozkazu ruského prezidenta Vladimira Putina, který tak rozpoutal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

Za Spojené státy povedou jednání Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, uvedl Reuters s odvoláním na nejmenovaného vysokého amerického činitele. Američtí vyjednavači usilují o průlom v jednáních před příchodem zimy. Poslední mírová jednání za amerického zprostředkování se konala v únoru před americko-izraelským útokem na Írán, poznamenal Reuters.

Postoje Ruska a Ukrajiny k ukončení války se nadále rozcházejí. Rusko požaduje mimo jiné vydání celého Donbasu včetně regionů, které ruské síly dosud neovládly. To ale Ukrajina odmítá a navrhuje zastavit boje na současné frontě, což zase nechce Moskva.

Američané budou s Evropany jednat v Bruselu

Zároveň se zástupci Spojených států tento týden v Bruselu setkají s představiteli Francie, Německa, Británie, Evropské unie a NATO. Na pracovní úrovni budou jednat o Ukrajině a evropské bezpečnosti. V noci na úterý o tom s odvoláním na americké zdroje informovala agentura Reuters.

Tématem schůzky budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, budoucí evropská bezpečnostní struktura a také hospodářská podpora poválečné obnovy země.

Zelenskyj jednal s Erdoganem o mírových rozhovorech. Konat by se mohly v listopadu

Nejmenovaný americký činitel Reuters řekl, že bruselská schůzka naváže na nedávné rozhovory a odráží snahu prezidenta USA Donalda Trumpa dosáhnout mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Průlomu v jednáních zatím nic nenasvědčuje. Moskva požaduje územní ústupky, Kyjev se ale svého území vzdát nechce a navrhuje příměří na současné frontové linii, což Rusko odmítá.

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