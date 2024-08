Rusové se učí, nejhorší byla Avdijivka, vzpomíná ukrajinský veterán

V Nizozemsku, Belgii nebo Německu bylo vaše turné zrušeno. Jak se díváte na fakt, že 3. útočná brigáda je v některých zemích Evropy vnímána jako kontroverzní jednotka?

Nevadí mi to. Uvědomuji, se že tady fungují vlivy zvenčí. Lidé mají o naší brigádě velmi omezené informace, takže nás mohou vnímat kontroverzně. Ale právě proto jsme tady, to je účel naší akce. Chceme lidem v zahraničí vysvětlit, co je naše brigáda zač, jaká je naše role v Ozbrojených silách Ukrajiny a čím se zabýváme. Chceme mluvit s Ukrajinci, kteří odjeli za hranice, ale také s občany jiných států, kteří se zajímají o to, co se děje na Ukrajině. A chtějí se o tom doslechnout od přímých účastníků bojových akcí. To jsme my.

Nepřítel se učí od nás a my se učíme od nepřítele. Rusko ukázalo, že vězni mohou efektivně bojovat a dosahovat úspěchů.