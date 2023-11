Finsko uzavře přechody s Ruskem, viní ho, že k hranici posílá migranty

Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová tento týden uvedla, že výrazně narostl počet žadatelů o azyl přicházejících na hraniční přechody z Ruska.

„Je evidentní, že tito lidé se k hranicím dostávají s cizí pomocí. Ruští pohraničníci doprovázejí a přepravují lidi k hranici,“ prohlásil ve středu Orpo. Podle něho je potřeba brát situaci vážně a zajistit bezpečnost finské východní hranice.

Od pondělního brzkého rána přišlo z Ruska do Finska podle finských pohraničníků kolem 60 žadatelů o azyl. To je výrazný rozdíl oproti období mezi 1. srpnem a 12. listopadem, kdy celkem dorazilo do Finska 91 lidí bez dokumentů.

„Ruské úřady změnily způsob práce a umožňují migrantům cestovat do Finska, i když nemají platné doklady,“ řekla Rantanenová. Ministerstvo vnitra proto připraví návrh, který by umožňoval úřadům omezit provoz na hranicích či přímo uzavřít některé hraniční přechody, uvedla ministryně.

Finsko, které se nedávno stalo členskou zemí Severoatlantické aliance, sdílí s Ruskem 1340 kilometrů dlouhou hranici, jež slouží rovněž jako vnější hranice Evropské unie, píše Reuters.