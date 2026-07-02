Rusko udeřilo raketami a drony na Kyjev, hlásí osm mrtvých

Novináři KI ve středu okolo 20:40 SELČ informovali o hlasitých výbuších a aktivní protivzdušné obraně v Kyjevě. Ukrajinské letectvo krátce předtím varovalo, že ruské drony směřují na metropoli a další města, včetně Konotopu na severovýchodě a Mykolajivu a Chersonu na jihu země. O hodinu později pak oznámilo, že na Kyjev letí další vlny dronů, podle náčelníka tamní vojenské správy Tymura Tkačenka ze všech směrů.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko mluvil o škodách způsobených padajícími úlomky sestřelených dronů, požáru v hotelu v Ševčenkovské čtvrti, o uvězněných lidech v poškozené devítipatrové budově v Desňanské čtvrti nebo o požáru střechy vícepodlažní budovy v Holosijivské čtvrti.
Tkačenko ve středu ve 23:45 SELČ varoval před hrozbou balistických raket mířících na Kyjev. Z veřejně dostupných monitorovacích zdrojů vyplývá, že Rusko vyslalo do vzduchu až deset strategických bombardérů, což podle KI naznačuje masivní raketový útok. Reportéři KI hlásili výbuchy krátce před dnešní 1:00 SELČ, po čemž se Kličko zmínil o 34 zraněných a Tkačenko o nejméně osmi mrtvých. Ruské útoky podle AP zasáhly všech deset kyjevských čtvrtí, podle Tkačenka citovaného AFP se terčem raket, střel a dronů stalo 28 míst, především obytné budovy a civilní infrastruktura.
Letectvo varovalo, že rakety kromě metropole míří i na několik ukrajinských měst. V několika ukrajinských regionech se rozezněl letecký poplach. Výbuchy byly hlášeny v jihovýchodním Záporoží, nedalekém Pavlohradu i v Sumách a Charkově na severovýchodě země.
Polsko, člen NATO a EU a soused Ukrajiny, kvůli ruským útokům preventivně vyslalo své stíhací letouny. Po zhruba dvou a půl hodinách akci ukončilo, protože nedošlo k žádnému narušení vzdušného provozu, napsal Reuters.
Ukrajinská společnost West Oil Group (WOG) podle KI oznámila, že její čerpací stanice v Kyjevě a okolí budou od 1. července kvůli hrozbě nočních útoků od 21:00 do 7:00 uzavřeny. Podobné omezení vyhlásila pro čerpací stanice v Sumské, Černihivské, Charkovské, Záporožské, Dněpropetrovské, Chersonské a pro některé stanice v Poltavské oblasti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na středeční tiskové konferenci v Dublinu varoval, že Rusko připravuje nový rozsáhlý letecký útok. Rusko slíbilo odvetu za červnové útoky ukrajinských dronů na Moskvu, které mimo jiné vyřadily z provozu moskevskou ropou rafinerii.