Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Server Ukrajinska pravda informoval o útoku ruských jednotek na fitness centrum.
V bazénu plavali lidé, když ruský úder prorazil díru ve střeše. Budovu zavalil prach a kouř, informoval server Fox News na sociální síti X. Plavci se mezitím snažili dostat do bezpečí.
Podle ukrajinských představitelů zranila série raketových útoků po celém městě nejméně sedm lidí. Bezprostředně ovšem není jasné, zda je mezi nimi i některý z plavců.
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Další ruské údery zasáhly také kosmetický salon, sklad potravin a obytný dům, uvedly úřady.
Náčelník oblastní správy Ivan Fedorov později upřesnil, že Rusko na Záporoží zaútočilo pomocí tří dronů. Mezi zraněnými jsou i děti ve věku 6, 7, 12 a 16 let.
V Kyjevě v pátek lidé drží smutek za oběti dalšího ruského útoku, který patřil k největším za poslední týdny. Počet obětí vzrostl na 30. Moskva jím podle slov svých činitelů reagovala na ukrajinské údery proti ruské energetické infrastruktuře.