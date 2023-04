Ruské umělce děsí snaživý udavač, hereckou legendu nařkl z vlastizrady

Je to asi jako kdyby u nás obvinili z vlastizrady Jiřinu Bohdalovou, obě herecké legendy ostatně spojuje hlavní role v tragikomedii Gin Game. Lija Achedžakova si ovšem už v populární konverzačce nezahraje, protože moskevské divadlo Sovremenik představení kvůli jejím politickým postojům zrušilo.

„Manažer mě varoval, že v repertoáru už nebudu. Nějací rozlobení lidé jim psali dopisy a městský odbor pro kulturu potvrdil, že by mě měli vyškrtnout. Sedím a pláču. Moc dobře vím, kdo to píše, kdo to organizuje. Ale nemohu s tím nic udělat,“ uvedla slavná herečka pro nezávislý portál Podjom k hořkému konci téměř padesátiletého angažmá.

Brzy ovšem bylo ještě hůř. Tento týden na nejvyšší státní zastupitelství přišlo oznámení, aby herečka byla zařazena na seznam zahraničních agentů a stíhána na základě podezření z vlastizrady, diskreditace ruské armády a šíření nenávisti. Udání se opírá o již nedostupný příspěvek na sociálních sítích, že poskytla finanční dar ukrajinské armádě. Ona sama to popírá.

„Lija Achedžakova kvůli svým proukrajinským názorům a činům přišla o práci v divadle Sovremenik. Dále však žije v Rusku a stále dává rozhovory ukrajinských televizním stanicím,“ píše se v udání, jehož autorem je nechvalně známý prorežimní aktivista Vitalij Borodin.

„Netuším, co k tomu Achedžakovou žene, ale překročila všechny hranice. Je třeba si položit otázku, zda by neměla být stíhána. Protože Lija Achedžakova, to je skutečný zrádce Ruska,“ vysvětlil Borodin a navrhl, aby populární herečce byla odebrána všechna státní vyznamenání.

Rodačka z Dněpropetrovska (dnes Dnipro) je svými občanskými postoji známá. V srpnu 1991 se postavila proti zfušovanému pokusu o puč, kterým se jestřábi z KGB pokusili odstranit Gorbačova. Po nástupu Vladimira Putina podporovala vězněné opozičníky, účastnila se protirežimních demonstrací a pronesla tryznu za oběti letu MH17. Agresi proti Ukrajině před rokem označila za šílenství.

Herečku může těšit, že její fanoušci ji nezatratili. Když ji vyhodili z divadla, dostala podle portálu Meduza 15 000 dopisů s vyjádřením podpory. Obvinění z vlastizrady je přehnané i podle lidí z prezidentské rady pro lidská práva. „Nenašla jsem žádné vyjádření, za které by ji mohli odsoudit. Dodržuje neutrální pozici,“ uvedla Eva Merkačevová.

Případ Achedžakové ukazuje, že v Rusku rok po začátku války v rámci zglajchšaltování společnosti zavládla atmosféra paranoie a strachu. Prezident Putin loni v březnu vystoupil s památným projevem, v němž vyhlásil hon na pátou kolonu. Ruský národ podle něj dokáže zrádce dobře poznat a „vyplivne je jako mouchu“.

V honu na domnělé zrádce v řadách umělců hraje pozoruhodnou úlohu Vitalij Borodin, výrobce pyžam z Uralu a šéf spolku nazvaného Federální projekt bezpečnosti a boje s korupcí. Organizace je podle BBC napojená na putinovskou státostranu Jednotné Rusko, její název úmyslně připomíná Navalného Fond boje s korupcí.

V posledních týdnech má Borodin plné ruce práce s tvorbou udání na známé tváře ruského showbyznysu. Nedávno nahlásil prokuratuře zpěváka Valerije Meladzeho, který se během koncertu v Dubaji provinil zašeptáním ukrajinského hesla „Hrdinům sláva“.

Z diskreditace armády obvinil také herce Danila Kozlovského, který loni invazi označil za katastrofu a vzápětí odjel do USA. Nyní se chce vrátit a začít zase hrát v moskevských a petrohradských divadlech. Udání napsal také na Maxima Nikulina, dlouholetého uměleckého ředitele Moskevského cirkusu. Úřady by prý měly prověřit, zda není držitelem občanství jiného státu a zda jeho podnik není financován ze zahraničí.