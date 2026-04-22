Říše přetrvá tisíc let! Disident obelstil ruské učitele, přiměl je recitovat Hitlera

  14:28
Běloruský disident přiměl ruské učitele, aby nevědomky recitovali projev nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Pedagogové přitom věřili, že plní oficiální zadání Kremlu na podporu ruských vojáků bojujících na Ukrajině, a svá vystoupení natáčeli na video jako důkaz loajality.

„Vítězství naší země je nevyhnutelné a vládnoucí režim bude existovat tisíc let,“ prohlásila učitelka z vesnice Berlin v ruské Čeljabinské oblasti. Byla přesvědčená, že projev škole zadala strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina coby podporu „speciální vojenské operace“.

Ruští učitelé uvěřili pokynu disidenta Vladislava Bohana aby si vyrobili čepice, které je mají chránit před zářením satelitů NATO. (11. listopadu 2024)
Vůdce německých národních socialistů Adolf Hitler při projevu na nedatovaném snímku
Ve skutečnosti pedagožka a její kolegové nevědomky zopakovali pasáže z Hitlerova projevu před německou invazí do Polska v roce 1939. V upravené verzi se místo Polska objevila Ukrajina a místo Danzigu (dnešního Gdaňsku) figuroval Donbas.

Celou akci zorganizoval Vladislav Bohan, běloruský performativní umělec žijící v polském exilu. Bohan se opakovaně vydává za zástupce Jednotného Ruska a rozesílá školám napříč Ruskem instrukce, na kterých zkouší, jestli učitelé poslechnou, aniž by rozporovali jejich obsah.

Umělec tak chce upozornit na rostoucí konformitu v ruské společnosti. Podle Bohana učitelé často plní zadání zcela automaticky.

„Ruští pedagogové podporují fašismus svou konformitou,“ řekl portálu The Times. „Fašismus nevypadá tak, jak ho popisují učebnice dějepisu, s bubny a pochodujícími oddíly. Postupně se z něj stane zvyk, rutina. Lidé si ani nevšimnou, jak se jejich společnost mění. Stane se to součástí každodenního života,“ konstatoval Bohan.

V minulosti učitele přiměl například držet transparenty s hesly jako „Jeden národ, jeden lid, jeden vůdce“, která užívala nacistická propaganda. Jindy je zapojil do kampaně s heslem „Práce osvobozuje“, které nacistické Německo umisťovalo nad branami svých koncentračních táborů.

Bohanovy akce mají někdy i absurdní podobu. V roce 2024 přesvědčil školy ve Voroněžské oblasti, aby vyráběly alobalové čepice na ochranu před satelity NATO a sdílely fotografie jako důkaz splnění úkolu.

Říše přetrvá tisíc let! Disident obelstil ruské učitele, přiměl je recitovat Hitlera

