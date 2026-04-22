„Vítězství naší země je nevyhnutelné a vládnoucí režim bude existovat tisíc let,“ prohlásila učitelka z vesnice Berlin v ruské Čeljabinské oblasti. Byla přesvědčená, že projev škole zadala strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina coby podporu „speciální vojenské operace“.
Ve skutečnosti pedagožka a její kolegové nevědomky zopakovali pasáže z Hitlerova projevu před německou invazí do Polska v roce 1939. V upravené verzi se místo Polska objevila Ukrajina a místo Danzigu (dnešního Gdaňsku) figuroval Donbas.
Celou akci zorganizoval Vladislav Bohan, běloruský performativní umělec žijící v polském exilu. Bohan se opakovaně vydává za zástupce Jednotného Ruska a rozesílá školám napříč Ruskem instrukce, na kterých zkouší, jestli učitelé poslechnou, aniž by rozporovali jejich obsah.
Umělec tak chce upozornit na rostoucí konformitu v ruské společnosti. Podle Bohana učitelé často plní zadání zcela automaticky.
„Ruští pedagogové podporují fašismus svou konformitou,“ řekl portálu The Times. „Fašismus nevypadá tak, jak ho popisují učebnice dějepisu, s bubny a pochodujícími oddíly. Postupně se z něj stane zvyk, rutina. Lidé si ani nevšimnou, jak se jejich společnost mění. Stane se to součástí každodenního života,“ konstatoval Bohan.
V minulosti učitele přiměl například držet transparenty s hesly jako „Jeden národ, jeden lid, jeden vůdce“, která užívala nacistická propaganda. Jindy je zapojil do kampaně s heslem „Práce osvobozuje“, které nacistické Německo umisťovalo nad branami svých koncentračních táborů.
Bohanovy akce mají někdy i absurdní podobu. V roce 2024 přesvědčil školy ve Voroněžské oblasti, aby vyráběly alobalové čepice na ochranu před satelity NATO a sdílely fotografie jako důkaz splnění úkolu.
10. listopadu 2024