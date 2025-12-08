Šestatřicetiletá Anna Saparinová ze Saratova vede podle kanálu Nexta populární rodičovský blog. Některá její videa mají miliony zhlédnutí.
V prosinci žena zveřejnila záznam, na němž svého syna zavřela do plastového pytle, ze kterého pak odsála vzduch. Chlapec uvnitř strávil několik sekund a zážitek ho zjevně vyděsil. „Mami!“ křičel chlapec z vaku.
Uživatelé sociálních sítí obávali o bezpečnost dítěte a mnozí označili influencerku za nevhodnou pro roli rodiče a požadovali, aby rodinu vyšetřily ruské orgány na ochranu dětí.
„Saparinová je odporná tyranka dětí, která patří do vězení za to, že terorizuje svého vlastního syna, a to vše kvůli laciným lajkům,“ napsal jeden z diskutérů na síti X pod příspěvkem Nexty.
„To je hrůzostrašné. S dětmi by se nikdy nemělo zacházet jako s pokusnými králíky,“ dodal další uživatel.