Trump zaklekl na ruskou ropu. To by se za Bidena nestalo, láteří v Moskvě

Donald Trump donutil pokleknout Evropskou unii, teď přichází na řadu nejlidnatější stát světa. Hrozba pětadvacetiprocentních cel na Indii by měla zafungovat i jako páka, aby vláda Naréndry Módího přestala nakupovat levnou ruskou ropu. To by pro Moskvu znamenalo skutečný problém.