Moskva vyčkává: Trump je byznysmen, za „pakáž v Kyjevě“ utrácet nebude

Kreml dal najevo, že s gratulací spěchat nebude. „Nejsem si vědom toho, že by prezident chtěl Trumpovi blahopřát ke zvolení. Nezapomínejme, že se jedná o nepřátelskou zemi, která je přímo i nepřímo zapojena do války proti našemu státu,“ prohlásil Dmitrij Peskov. Podle něj se až po inauguraci ukáže, zda se změnila nálada v USA.

Zásadní změnu zahraniční politiky už očekává Dmitrij Medveděv, bývalý prezident a premiér odklizený do funkce zástupce předsedy bezpečnostní rady Ruské federace. „Trump má pro nás jednu užitečnou vlastnost: je to byznysmen do morku kostí a za každou cenu se brání utrácení peněz na různé přisluhovače a pochlebovače – nablblé spojence, mizerné charitativní projekty a nenasytné mezinárodní organizace,“ naťukal na Telegram ve středu ráno Medveděv.

„Toxická banderovská Ukrajina je ve stejné linii. Otázkou je, kolik peněz bude Trump muset dávat na válku. On je tvrdohlavý, ale systém je silnější. Každopádně dnes bude Zelenského verbež v Kyjevě zahrabaná až po uši v bílém prášku,“ zopakoval zlý pes putinovského režimu oblíbené tvrzení ruské propagandy, že ukrajinský prezident užívá drogy.

Prorežimní publicista Sergej Markov předpokládá, že ukrajinská administrativa se teď pokusí Trumpa přesvědčit, aby vojenskou a finanční pomoc nepřerušil. „Ukrajinští lokajové teď budou na Trumpa přísahat,“ píše komentátor a politolog napojený na vládnoucí státostranu Jednotné Rusko. Naopak Vladimir Putin si podle něj dá s gratulací načas.

„Vůdce velkého Ruska nemusí spěchat. Putin zřejmě čeká na oficiální oznámení Trumpova vítězství, nikoliv to mediální. Spojené státy jsou navíc nyní pro Rusko nepřátelskou zemí. USA ve skutečnosti vedou válku proti Rusku. Existuje tedy možnost, že Putin Trumpovi vůbec nepogratuluje. Trump přesto však být politikem, který je k Rusku přátelský. Takže Putin zřejmě Trumpovi pogratuluje. Ale ne hned,“ dodává Markov.

Trumpovo vítězství přivítal i ultranacionalistický ideolog Alexandr Dugin. „Tradiční hodnoty zvítězily nad netradičními a antitradičními hodnotami v další zemi. A jaké zemi! To je nový zlom. Rusko včas vytyčilo svůj postoj proti liberálnímu mainstreamu... Proto je Trumpovo a Vancovo vítězství i naším vítězstvím,“ napsal na Telegram Dugin.

Někteří Rusové výsledek voleb vnímají jako doklad, že Amerika se opět stahuje do sebe a přestává se starat o záležitosti Evropy. „Američané hlasují pro izolacionismus, což se v historii nestalo poprvé. Amerika je od zbytku světa oddělena oceány; vznikla jako pokus o únik z velké politiky na jiný kontinent. Izolacionistická tradice tam byla vždy silná.... Trumpův izolacionismus je hlavním faktorem jeho vítězství,“ konstatuje z izraelského exilu opoziční politolog Abbas Galljamov.

Během volební kampaně se spekulovalo, že Kreml by v Bílém domě radši viděl Donalda Trumpa. Republikánský kandidát dával najevo, že by válku ukončil dohodou s Ruskem. To by nejspíš znamenalo tlak na Ukrajinu, aby se fakticky vzdala asi pětiny svého území a myšlenky na vstup do NATO. Na druhou stranu, Donald Trump je natolik nevypočitatelný, že Vladimir Putin časem možná jednou bude na opatrnou podporu Ukrajiny Bidenovou administrativou s láskou vzpomínat.

Volodymyr Zelenskyj už Trumpovi pogratuloval k „působivému vítězství“ a připomněl jejich zářijové setkání v New Yorku poznamenané napjatou předvolební atmosférou. „Oceňuji závazek prezidenta Trumpa držet se přístupu ‚míru prostřednictvím síly‘ v globálních záležitostech. To je přesně princip, který může prakticky přiblížit spravedlivý mír na Ukrajině,“ napsal Zelenskyj a připomněl tak hlavní heslo americké zahraniční politiky z dob Ronalda Reagana.