Rusko vyšetřuje zakladatele Telegramu Durova. Je podezřelý z napomáhání terorismu

Ruské úřady Telegramu už dříve uložily omezení, protože podle nich neodstraňoval extremistický obsah, a rovněž se rozhodly přístup k aplikaci omezit.
Definice extremismu a terorismu je v Rusku široká. Za extremistické úřady označují například mezinárodní hnutí LGBT a extremistickou nebo teroristickou Moskva nazývá i kritiku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Před dvěma týdny ruské soudy vyměřily dvě pokuty provozovateli on-line platformy Telegram celkem za téměř 11 milionů rublů (skoro tři miliony Kč).
Telegram podle verdiktů mimo jiné odmítá odstranit nepravdivé informace o ruské armádě a umožňuje nelegální prodej alkoholických a tabákových výrobků a neoprávněné nakládání s osobními údaje, rovněž odmítá odstranit obsah, který soud označil za výzvy k extremistické činnosti.
Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor nedávno oznámil omezení přístupu k aplikaci Telegram. Podle něj tato komunikační platforma porušuje ruské zákony.
Od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Rusko stupňuje tlak na média a zahraniční internetové služby. Vede spory se zahraničními technologickými společnostmi ohledně obsahu, cenzury či místního zastoupení. Loni pak ruská vláda spustila státem podporovanou aplikaci s názvem MAX, o níž kritici tvrdí, že by mohla sloužit ke sledování uživatelů.