Rusko vyšetřuje zakladatele Telegramu Durova. Je podezřelý z napomáhání terorismu

Autor: ,
  7:04
Rusko vyšetřuje spoluzakladatele komunikační sítě Telegram Pavla Durova kvůli podezření z napomáhání terorismu. Podle agentury Reuters o tom informoval ruský státní list Rossijskaja gazeta. Telegram hraje v Rusku důležitou roli ve veřejné i v soukromé komunikaci, používá ho i vláda.
Pavel Durov

Pavel Durov | foto: Profimedia.cz

Pavel Durov
Pavel Durov
Spoluzakladatel a CEO platformy Telegram Pavel Durov (21. září 2015)
Zakladatel Telegramu Pavel Durov (22. srpna 2018)
6 fotografií

Ruské úřady Telegramu už dříve uložily omezení, protože podle nich neodstraňoval extremistický obsah, a rovněž se rozhodly přístup k aplikaci omezit.

Definice extremismu a terorismu je v Rusku široká. Za extremistické úřady označují například mezinárodní hnutí LGBT a extremistickou nebo teroristickou Moskva nazývá i kritiku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Podivuhodný život miliardáře Durova. Vzdoroval i Putinovi, teď ukazuje svaly

Před dvěma týdny ruské soudy vyměřily dvě pokuty provozovateli on-line platformy Telegram celkem za téměř 11 milionů rublů (skoro tři miliony Kč).

Telegram podle verdiktů mimo jiné odmítá odstranit nepravdivé informace o ruské armádě a umožňuje nelegální prodej alkoholických a tabákových výrobků a neoprávněné nakládání s osobními údaje, rovněž odmítá odstranit obsah, který soud označil za výzvy k extremistické činnosti.

Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor nedávno oznámil omezení přístupu k aplikaci Telegram. Podle něj tato komunikační platforma porušuje ruské zákony.

Spoluzakladatel Telegramu chce jmění rozdat svým dětem. Tvrdí, že jich má 106

Od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Rusko stupňuje tlak na média a zahraniční internetové služby. Vede spory se zahraničními technologickými společnostmi ohledně obsahu, cenzury či místního zastoupení. Loni pak ruská vláda spustila státem podporovanou aplikaci s názvem MAX, o níž kritici tvrdí, že by mohla sloužit ke sledování uživatelů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Nehoda na D2 u Břeclavi. (24. února 2026)

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum. Podle...

24. února 2026  6:14,  aktualizováno  7:11

Rusko vyšetřuje zakladatele Telegramu Durova. Je podezřelý z napomáhání terorismu

Pavel Durov

Rusko vyšetřuje spoluzakladatele komunikační sítě Telegram Pavla Durova kvůli podezření z napomáhání terorismu. Podle agentury Reuters o tom informoval ruský státní list Rossijskaja gazeta. Telegram...

24. února 2026  7:04

Útočník v Moskvě odpálil výbušné zařízení u policejního auta. Jeden policista zemřel

Útočník v Moskvě odpálil výbušné zařízení před vlakovým nádražím u policejního...

Útočník v pondělí večer odpálil výbušné zařízení u policejního vozu před vlakovým nádražím v Moskvě, jeden dopravní policista zemřel a další dva utrpěli zranění. S odvoláním na ruské ministerstvo...

24. února 2026  6:56

Co se to na nás žene? Mapa teplotních anomálií v předpovědi zahrnuje i Česko

Předpověď teplotních abnormalit na středu 25. února 2026

Poslední únorový týden přinese velké části Evropy výraznou ochutnávku jara. Nad střední Evropu se má rozšířit silná teplotní vlna, která překročí sezonní normy a přinese „agresivní předzvěst jara“ s...

24. února 2026  6:43

Lidi popudilo kácení u katedrály. Bude to nejhezčí park, uklidňuje je biskup

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí...

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. V rámci revitalizace se...

24. února 2026  6:34

Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet

Autoškola

Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš její úplný závěr. Budoucí motoristé totiž po dokončení kurzu často narážejí na nečekanou překážku –...

24. února 2026

Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Prezident Petr Pavel podpořil kandidáty na ústavní soudce Zdeňka Kühna a Lucii...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupí prezident Petr Pavel v Senátu na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy. Slyšení by mělo...

24. února 2026  5:42

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

24. února 2026

Čína se stala největším obchodním partnerem Německa. Merz vyrazí do Pekingu

Německý kancléř Friedrich Merz při projevu na summitu v Antverpách (11. února...

Čína se po krátké odmlce stala opět nejdůležitějším obchodním partnerem Německa. V této pozici vystřídala Spojené státy americké, které loni i kvůli Trumpovým clům ustoupily do pozadí. Čínsko-německý...

24. února 2026

Rusko čtyři roky ve válce: konformismus i víra ve vítězství díky Trumpovi

Premium
Vladimir Putin při projevu k národu.

Ani po čtyřech letech války Rusové krizi necítí. A to i navzdory problémům, které na ně začínají stále více doléhat. Z Moskvy naopak zaznívá přesvědčení, že Ukrajina a Západ válku prohrávají.

24. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Mají menší respekt k druhým, nedbají na následky. Přibývá násilí páchaného dětmi

Premium
ilustrační snímek

Poslední roky přibývá dětí, které jsou stíhané či vyšetřované za úmyslné ublížení na zdraví. A to zejména žáků základních škol a mírně i učňů na učilištích. Je to vůbec poprvé, kdy tento trend lze...

24. února 2026

Trump? Buď je to ruský lokaj, nebo výjimečně inteligentní lídr, řekl Walesa

Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)

Americký prezident Donald Trump se jeví jako zrádce ukrajinské věci, může se však ukázat, že je výjimečně inteligentní politický lídr, který zabránil jadernému peklu, řekl někdejší polský prezident a...

23. února 2026  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.