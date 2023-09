Těhotná Ruska nenastoupila k boji, odpyká si šest let v trestanecké kolonii

Vojenský soud v ruském Vladikavkazu poprvé vynesl rozsudek nad těhotnou důstojnicí za to, že se v době mobilizace nepřihlásila ke své jednotce. Vojákyně v očekávání Madina Kabalojevová, mimo jiné matka už pětiletého syna, si odpyká šest let v trestanecké kolonii. Do výkonu trestu však nastoupí až v roce 2032, kdy její starší dítě dosáhne věku 14 let.