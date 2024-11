Roďte, dokud rodidla fungují. A žádné potraty, můžete zabít génia, káže Rusko

„Co si o sobě myslíte? Co když jste zabily velkého básníka Puškina? Co když jste v lůně zabily velkého vědce Lomonosova? Co když Čajkovského? A co když jste zabili budoucího prezidenta Ruské federace ve svém lůně? Nemyslíte, že si dovolujete příliš, vy loutky? (...)“ prohlásil na adresu žen, které potratily, poslanec ruské Státní dumy Alexander Ilťjakov v rozhovoru pro Gazeta.ru.

Byť zákon o zákazu potratů ještě nebyl oficiálně přijat, přehnané vyjádření poslance, figurujícího na sankčních seznamech například Evropské unie, USA nebo Japonska, se shoduje s přístupem Kremlu. Ten se snaží postihnout veškeré snahy lékařů přesvědčujících ženy k potratu. Mimo to tlačí na soukromé kliniky, aby takové zákroky ani neprováděly.

Ruské regiony jeden po druhém přijímají zákony „o zákazu nabádání k interrupcím“. V nejbližší době by mohl být takový zákon schválen v Ťjumenské oblasti. Pokud projde návrh, který byl předložen místnímu parlamentu, budou za přestupek považovány jakékoli pokusy o přesvědčování, návrhy, uplácení, klamání, přemlouvání či kladení požadavků. Podobné zákony už platí minimálně ve 13 regionech Ruska, upozorňuje projekt Siberia.Realities.

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo pokyny, jak lépe přesvědčit ženy, aby k potratu nešly. Lékaři by například měli říkat těhotným ženám mladším 18 let, že „mladí rodiče si lépe rozumí se svými dětmi, protože jsou téměř z jedné generace“. Těhotné svobodné ženy mají zase konejšit, že „mít dítě není překážkou k nalezení životního partnera“.

V říjnu 2024 Státní duma schválila návrh zákona zakazující „propagaci bezdětnosti“, přičemž za porušení hrozí pokuty až 400 tisíc rublů (94 tisíc korun) pro jednotlivce a pět milionů pro organizace (přibližně 1 180 000 korun). Současně úřady omezují prodej léků používaných k ukončení těhotenství, jejichž prodej se v uplynulých letech zdvojnásobil. Od září tohoto roku musí lékárny evidovat prodej těchto pilulek ve speciálních databázích.

Článek od Siberia.Realities uvádí jako příklad příběh Anny z města Usolje v Irkutské oblasti. Ta se setkala s odmítnutím zákroku navzdory vážným komplikacím jejího plodu. Přímo v perinatálním centru se ptala, zda s určenou diagnózou bude její dítě potřebovat doživotní péči, pokud přežije. Lékařka to potvrdila, ale řekla: „Indikace pro přerušení těhotenství vám dát nemohu. Omlouvám se.“

Musela se vydat do jiného regionu, protože ve všech zdravotnických zařízeních v tom jejím, včetně soukromých klinik, se setkala s odmítnutím a nevěrohodnými vysvětleními lékařů. „Připadala jsem si, jako bych šla na nelegální potrat! Jaképak interrupce hrazené pojišťovnou! Nakonec jsem za všechno zaplatila nemalou částku – celkem to vyšlo na téměř 100 tisíc rublů (23 500 korun). A to jsem měla štěstí – kdyby to trvalo o půl týdne déle, donutili by mě porodit nemocné dítě!“ řekla serveru.

Alina z Jakutska zase zažila násilí a znásilnění bývalým manželem během jejich rozvodu. Tvrdí, že po incidentu byla psychicky „mimo“ a lékaři této její zranitelnosti využili, aby ji přinutili porodit. „Tehdy jsem si to neuvědomovala, ale teď si myslím, že mi způsobili téměř stejně velké trauma jako můj bývalý muž, násilník,“ vzpomíná.

Propaganda a úplatky

V boji za zvýšení porodnosti pilně pracuje i Ruská pravoslavná církev, která má blízké vazby na Kreml. „Jako člen duchovenstva mohu dosvědčit, že interrupce je katastrofa a tragédie pro ženu a pro její blízké,“ prohlásil v lednu 2023 patriarcha Kirill, šéf církve.

Podle serveru RBC.ru v gynekologických poradnách v 16 ruských regionech, které jsou zapojeny do projektu „Vítej, mami“, začnou těhotné ženy dostávat osobní dopis od patriarchy Kirilla. Ženy zároveň při první návštěvě obdrží dětské botičky, při narození dítěte pak hygienické potřeby pro novorozence od regionální vlády a křestní sadu církve.

V různých částech Ruska se školáci, studenti a státní zaměstnanci hromadně účastní projekcí filmu Dopis od maminky, který propaguje postoj proti interrupcím. Po promítání následují diskuse s diváky, vedené kněžími Ruské pravoslavné církve, kteří byli zřejmě pozváni producenty filmu – televizní stanicí Spas, jež církvi patří. Snímek měl premiéru 17. října, během prvního víkendu přilákal jen 928 diváků.

Vláda také nabízí finanční příspěvky těhotným ženám a matkám, které porodí, včetně plateb až 524 500 rublů, tedy přibližně 124 tisíc korun. Prostředky lze podle vlády využít na koupi nemovitosti nebo na školné pro dítě, upozornila BBC.

Demografický problém

Počet obyvatel Ruska je prakticky stejný jako před více než 20 lety. Podle oficiálních údajů žije nyní v Rusku 144 milionů lidí, což je o dva miliony méně než v roce 2001, kdy byl prezident Vladimir Putin čerstvě u moci.

V roce 2022 bylo přerušeno více než 500 tisíc těhotenství. Putin to označil za „akutní problém“. Počet obyvatel lze zvýšit jako mávnutím kouzelného proutku: pokud tento problém vyřešíme a naučíme se ženy od potratů odradit, statistiky půjdou okamžitě nahoru,“ tvrdí patriarcha Kirill.

Demografové podle portálu The Moscow Times odhadují, že do roku 2046 dosáhne přirozený úbytek populace v Rusku 12,7 milionu lidí, což odpovídá ročnímu poklesu o 500 tisíc. Podle odhadů OSN by Rusko mohlo do roku 2100 přijít o 40 milionů obyvatel, což jen částečně vykompenzuje přistěhovalectví. Na konci století by tak populace mohla klesnout na 126 milionu lidí, což je úroveň naposledy zaznamenaná v roce 1965.

Úřady se obávají, že klesající počet mladých lidí, zejména mužů, ztíží ruské armádě nábor vojáků. Existují také obavy z dopadů stagnace počtu obyvatel na ekonomiku. Proto poslanec Ilťjakov provokativně vyzývá pobouřené ženy, ať „rodí, dokud jim rodidla fungují.“