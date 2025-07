„Jsme přesvědčeni, že vlastenectví začíná pochopením své role v budoucnosti země. Technologie neuroprofilování naší společnosti teenagerům pomáhá tuto roli najít – přesně, motivovaně a vědomě,“ popisuje Vladimir Kozlov, ředitel společnosti Persona, jež testy pro „zvýšení efektivity náboru zaměstnanců a budování týmů“ prodává.

Projekt „Jsme spolu“ s cílem „vychovat harmonicky rozvinuté osobnosti“ ovšem neřídí jeho firma. Přišel s ním úřad spadající pod ruské ministerstvo vědy a vysokého školství Rospatriotcenter, který se stará o rozvoj a podporu vlasteneckých aktivit a dobrovolnictví mezi ruskou mládeží.

Právě zde si objednali specializované testy, jež hodnotí „různé podvědomé kognitivní vnímání vizuálních symbolů“, a rozhodli se jimi prozkoušet tisíce dospívajících dětí od dvanácti do osmnácti let. První vlna testů v červnu proběhla úspěšně ve dvanácti pilotních regionech, chlubí se úřad na Telegramu. Zúčastnilo se zhruba 1 800 lidí.

Projekt skončí v srpnu a celkem se do něj zapojí na 10 tisíc dětí, píší novináři portálu Systema v rámci Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL). Padesátka nejlepších – tedy mladí Rusové s „výrazným pozitivním profilem“ – vyhraje pětidenní zájezd na okupovaný ukrajinský poloostrov Krym, konkrétně do města Sevastopol.

Od 8. do 12. září budou děti v tamním archeologickém komplexu „Nový Chersonesos“ u ruin starověkého města Chersonésos čekat „přednášky, diskuse, školení, projektová práce v mini-skupinách, exkurze a volnočasové aktivity“. Dospívající se rozdělí do skupin po deseti a ke každé z nich bude přidělen jeden vedoucí.

Ten prý bude dohlížet na disciplínu, mladé Rusy naučí „pokřiky a písně“ a bude mezi nimi hledat adepty na potenciální budoucí lídry a anti-lídry. Účastníci, kteří podle názoru vedoucích „diskreditují myšlenky vlastenectví“, budou okamžitě vyloučeni. Co s nimi bude dál, Kozlov novinářům neprozradil. Analýzy na základě výsledků tisíců provedených testů se nicméně pošlou na regionální i celostátní úřady.

„Pseudověda a manipulace“

Ostatně prověření budou i táboroví vedoucí a trenéři. Podle Systemy jimi nemohou být například lidé, kteří zveřejňují materiály „přímo nebo nepřímo hanobící a odsuzující“ ruskou armádu a kroky vedení země. Smůlu mají také ti, kteří na sítích šíří „propagandu masových vražd, radikálního pseudoislámu a ukrajinského nacionalismu“.

Nezávislí odborníci nový způsob, jak se putinovské Rusko už do malých dětí snaží vtlouct patriotismus, kritizují. Například školitel a pedagog Dima Zicer pro RFE/RL probíhající „neuroprofilování“ označil za pseudovědu, jejímž cílem je jen manipulace a jež připomíná praktiky z dob fašismu i komunismu. „Je to jen další pokus úřadů ovládat lidi a ovlivňovat jejich rozhodnutí,“ míní.

„Pro stát je velmi výhodné dát čtrnáctiletému člověku takový impuls, aby se vydal po navrhované trajektorii a šel po ní až do hrobu,“ řekl s tím, že stát by měl dělat pravý opak a nabídnout mladým lidem co nejvíc možností. „Úkolem vzdělávacího systému je zajistit, aby se mohla projevit široká škála talentů. Ale volba je na straně jednotlivce. A to je základ kritického myšlení,“ dodal.

Moskevský dětský psycholog, kterého RFE/RL vyzpovídala pod podmínkou anonymity, má naopak za to, že jsou neuroprofilační metody spolehlivé a dokážou o člověku prozradit mnohé. „Zda mají vůdčí schopnosti, jak moc jsou submisivní, zda mluví upřímně, nebo jen říkají to, co si myslí, že ostatní chtějí slyšet. Otázkou je, jak se tyto testy využívají a co je jejich cílem,“ podotýká.

Kreml na šíření schválených „tradičních“ hodnot pracuje už léta. Na Sibiři tento týden například odhalili plán na výstavbu nového Paláce mládeže – centra za 65 milionů dolarů, které bude ruské děti učit oficiálním státním hodnotám a vlastenectví. Úřady v národu pěstují nejen patriotismus, ale i ambice zakládat rodiny s co nejvíce dětmi a také podporu války – tedy speciální vojenské operace – na Ukrajině. Tu armáda na příkaz diktátora Vladimira Putina napadla v únoru 2022.