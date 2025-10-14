VIDEO: Rusové po čase vytáhli s tanky do bitvy. Ukrajinci je hned rozstříleli

Autor:
  8:48
Kolony obrněné techniky se na donbaské frontě už příliš často nevidí, stávají se lákavou kořistí všudypřítomných dronů. O víkendu nicméně Rusové při dobývání vesnice Volodymirivka opět ve velkém těžkou techniku nasadili. Výsledek: tři zničené tanky a překotná evakuace zraněných.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vesničku Volodymirivka najdeme na mapě asi 22 kilometrů severně od obklíčeného Pokrovsku. Až do války byla zajímavá jen pohřebištěm z pozdní doby bronzové, v jednom z pěti kurganů tu byl objeven možná nejstarší lunární a solární kalendář v Evropě.

Dnes je to zóna smrti. Minulý čtvrtek do trosek vesnice najela kolona pětatřiceti ruských tanků, transportérů a bojových vozidel pěchoty a pokusila se prorazit na městečko Šachovo ležící dále na sever. Cíl: podpořit penetraci fronty u Dobropillji, kde Rusové v srpnu zaskočili ukrajinskou obranu.

Ojedinělý pokus o mechanizovaný průlom však pro agresora nedopadl dobře. Rusům se sice ve vesnici podařilo provést výsadek, pěchota se však okamžitě stala cílem dronů. Z dvaatřiceti vojáků jich bylo dvanáct ihned zlikvidováno, zbytek se pokusil schovat v rozstřílených domech a sklepeních. Večer na jejich úkryty zaútočily ukrajinské „Baby jagy“ čili velké bombardovací drony.

Bitva o Pokrovsk

Ošetřování zraněného ukrajinského vojáka nedaleko Pokrovsku (20. července 2025)
Pokrovsk. Příslušník ukrajinské 152. brigády horských myslivců v útrobách houfnice 2S1 Gvozdika (5. srpna 2025)
Protidronové sítě na přístupových silnicích k Pokrovsku (19. července 2025)
Příslušník ukrajinské 14. útočné brigády Červona Kalyna s průzkumným dronem Leleka na pokrovské frontě (26. února 2025)
118 fotografií

„Ráno 10. října nebyl ve Volodymirivce zaznamenán žádný pohyb nepřátelské pěchoty. Útok nepřítele selhal,“ stojí v hlášení praporu Azov, který spadá pod Národní gardu. Podle jeho statistiky Rusové při útoku přišli o tři tanky, šestnáct obrněných bojových vozidel, 41 motocyklů, dvě lehká motorová vozidla a 107 vojáků.

„Ruské síly poskládané ze tří brigád a pluku námořní pěchoty se pokusily prorazit naši obranu. Útok byl proveden v několika vlnách – v první vlně to byly mobilní skupiny na motocyklech, za nimi postupovaly tanky a obrněná vozidla s výsadkem,“ líčí ukrajinská 82. výsadková brigáda. „Nepřítele se povedlo dezorientovat. Kolony se poztrácely, technika zůstávala opuštěná, pěchota postupovala chaoticky.“

Neúspěšný výsadek přiznávají i Rusové. Připomínají, že na frontě v poslední době vetší mechanizované útoky v podstatě vymizely, Rusové se během léta pokoušeli jen o útoky malých pěchotních skupin a nejčastějším útočným vozidlem se stala terénní motorka. To by se ovšem s nástupem podzimního počasí mohlo změnit.

Volodymirivka se nachází asi 22 km severně od Pokrovsku

„Po dlouhé době jsme viděli masivní nasazení tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů,“ zamýšlí se telegramový kanál Vojennyj osvědomitěl a přiznává, že Rusko bude za útoky obrněných vozidel kvůli všudypřítomným dronům platit vysokou cenu. „Ale s horšícím se počasím bude pro nepřítele čím dál těžší odhalit soustředění ruské obrněné techniky, a tím pádem bude mít méně času na reakci.“

Ozývá se ovšem i kritika, že ani Rusko si nemůže takové plýtvání technikou a živou silou dovolit. „Zůstává otázka, kolik lidí, techniky a zdrojů bude zapotřebí, aby bylo možné osvobodit všechny Volodymirivky na Ukrajině. Existují totiž ještě další pozice a opevnění, která jsou, mírně řečeno, důležitější než Volodymirivka,“ posteskl si ruský vojenský bloger Fighterbomber.

Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Pokračuje Dovhomiljova výpověď v Dozimetru. U vyplácení Hlubučkovi prý nikdy nebyl

V úterý je na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji. Ten nyní před soudem působí jako svědek, protože se státním zástupcem Adamem Borgulou v dubu uzavřel...

14. října 2025,  aktualizováno  12:16

Motoristé sobě mají vést dva výbory ve Sněmovně, i klíčový rozpočtový

Motoristé sobě, kteří jednají o vzniku vlády s hnutím ANO a SPD, by měli ve Sněmovně vést dva výbory. „Ústavně-právní a rozpočtový,“ řekl iDNES.cz předseda poslaneckého klubu Boris Šťastný před...

14. října 2025  11:38,  aktualizováno  12:15

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025,  aktualizováno  12:08

RECENZE: 40 let pod vobraz. Fotokniha Tří sester se čte jako zábavný román

Nebýt pevné kapelnické ruky baskytaristy Tomáše Doležala, řečeného Ing. Magor, možná bychom si dnes kapelu Tři sestry pamatovali jen jako prachem zapadané jméno odněkud z počátku devadesátých let. A...

14. října 2025  11:59

Na dálnici D11 u Chlumce hořel kamion, auta už projedou jedním pruhem

Policie a hasiči od rána zasahují u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5 kilometru. Po 9. hodině jednotky oznámily, že požár lokalizovaly a začaly přečerpávat naftu. Doprava v...

14. října 2025  7:37,  aktualizováno  11:47

Nový trend letošního podzimu se jmenuje Puding s vidličkou. Šíří se z Německa

Davy lidí se začaly scházet ve veřejných prostorech, aby společně jedly pudink. Vidličkou. Ano, opravdu. Bez lžíce. Takzvaný „Pudding mit Gabel“ (pudink s vidličkou) je nový virální fenomén, který si...

14. října 2025  11:42

Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Ranní hustá mlha dnes ráno pořádně komplikovala provoz na jihu Čech. Policisté od půlnoci do deváté ranní evidovali celkem 20 střetů vozidel se zvěří, na Jindřichohradecku dokonce srážku VW Golf s...

14. října 2025  11:33

Sedmnáctiletého mladíka soudí za vraždy prodavaček. Dnes odmítl vypovídat

U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz aktuálně sedmnáct let, se policii k činu přiznal a kvůli...

14. října 2025,  aktualizováno  11:28

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dívka zkolabovala při vystupování z autobusu v Radějovicích, museli ji oživovat

Nezletilá dívka v pondělí večer zkolabovala při vystupování z autobusu v obci Radějovice v okrese Praha-východ. Při pádu utrpěla vážná zranění a policisté, kteří byli na místě jako první, ji...

14. října 2025  8:31,  aktualizováno  11:15

Jste krásná, velebil Trump Meloniovou. Ztrapnil Starmera a tahal se s Macronem

Italská premiérka Giorgia Meloniová se na summitu v Egyptě dočkala chvály od amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ji označil za krásnou. Její zjev pochválil i turecký prezident Recep Tayyip...

14. října 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.