Vesničku Volodymirivka najdeme na mapě asi 22 kilometrů severně od obklíčeného Pokrovsku. Až do války byla zajímavá jen pohřebištěm z pozdní doby bronzové, v jednom z pěti kurganů tu byl objeven možná nejstarší lunární a solární kalendář v Evropě.
Dnes je to zóna smrti. Minulý čtvrtek do trosek vesnice najela kolona pětatřiceti ruských tanků, transportérů a bojových vozidel pěchoty a pokusila se prorazit na městečko Šachovo ležící dále na sever. Cíl: podpořit penetraci fronty u Dobropillji, kde Rusové v srpnu zaskočili ukrajinskou obranu.
Ojedinělý pokus o mechanizovaný průlom však pro agresora nedopadl dobře. Rusům se sice ve vesnici podařilo provést výsadek, pěchota se však okamžitě stala cílem dronů. Z dvaatřiceti vojáků jich bylo dvanáct ihned zlikvidováno, zbytek se pokusil schovat v rozstřílených domech a sklepeních. Večer na jejich úkryty zaútočily ukrajinské „Baby jagy“ čili velké bombardovací drony.
Bitva o Pokrovsk
„Ráno 10. října nebyl ve Volodymirivce zaznamenán žádný pohyb nepřátelské pěchoty. Útok nepřítele selhal,“ stojí v hlášení praporu Azov, který spadá pod Národní gardu. Podle jeho statistiky Rusové při útoku přišli o tři tanky, šestnáct obrněných bojových vozidel, 41 motocyklů, dvě lehká motorová vozidla a 107 vojáků.
„Ruské síly poskládané ze tří brigád a pluku námořní pěchoty se pokusily prorazit naši obranu. Útok byl proveden v několika vlnách – v první vlně to byly mobilní skupiny na motocyklech, za nimi postupovaly tanky a obrněná vozidla s výsadkem,“ líčí ukrajinská 82. výsadková brigáda. „Nepřítele se povedlo dezorientovat. Kolony se poztrácely, technika zůstávala opuštěná, pěchota postupovala chaoticky.“
Neúspěšný výsadek přiznávají i Rusové. Připomínají, že na frontě v poslední době vetší mechanizované útoky v podstatě vymizely, Rusové se během léta pokoušeli jen o útoky malých pěchotních skupin a nejčastějším útočným vozidlem se stala terénní motorka. To by se ovšem s nástupem podzimního počasí mohlo změnit.
„Po dlouhé době jsme viděli masivní nasazení tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů,“ zamýšlí se telegramový kanál Vojennyj osvědomitěl a přiznává, že Rusko bude za útoky obrněných vozidel kvůli všudypřítomným dronům platit vysokou cenu. „Ale s horšícím se počasím bude pro nepřítele čím dál těžší odhalit soustředění ruské obrněné techniky, a tím pádem bude mít méně času na reakci.“
Ozývá se ovšem i kritika, že ani Rusko si nemůže takové plýtvání technikou a živou silou dovolit. „Zůstává otázka, kolik lidí, techniky a zdrojů bude zapotřebí, aby bylo možné osvobodit všechny Volodymirivky na Ukrajině. Existují totiž ještě další pozice a opevnění, která jsou, mírně řečeno, důležitější než Volodymirivka,“ posteskl si ruský vojenský bloger Fighterbomber.