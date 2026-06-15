Nejtěžší byl noční výsadek na lanech. Ale jakmile se komando britských mariňáků ocitlo na palubě, už to byla brnkačka.
Až jim to párkrát bouchne pod nosem a budou muset řešit únik ropy a ekologické následky, tak si to propříště rozmyslí.
Nejtěžší byl noční výsadek na lanech. Ale jakmile se komando britských mariňáků ocitlo na palubě, už to byla brnkačka.
Až jim to párkrát bouchne pod nosem a budou muset řešit únik ropy a ekologické následky, tak si to propříště rozmyslí.
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...
S omezením v dopravě musejí počítat motoristé v úseku mezi Hazlovem a Aší na Chebsku. Mimo silnici zde skončil tahač s cisternou. Její řidič utrpěl nespecifikovaná zranění, kterým na místě podlehl....
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda. „Nový zákon stanovuje jednoznačnou částku, kterou dostanou ze státního rozpočtu,“...
Festival Rock for People v neděli zakončil večer se dvěma legendami heavy metalu Iron Maiden a jejich předskokany Saxon. Do hradeckého Parku 360 dorazil i prezident Petr Pavel, který se před...
Slovenská cesta je na obzoru, reaguje bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu, které v pondělí...
Přes osmdesát studentů středních a vysokých škol a jejich diskuse s výraznými tvářemi české vědy. Poměrně novátorský způsob propojení generace zvolil Nadační fond Neuron, který uspořádal akci s...
Praha zavede nový tarif zvýhodněného jízdného pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Nárok na slevu 70 procent na měsíční kupon v MHD by měli mít od srpna lidé pobírající složku na živobytí...
Ve volebním průzkumu agentury Kantar příliš neuspěla ODS či SPD. Motoristé se pohybují na hraně pro vstup do Sněmovny. Zlepšení zaznamenala KDU-ČSL s novým předsedou Janem Grolichem. Dle politologa...
V plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu, našli chorvatští potápěči tělo dosud pohřešované osoby. Stanici N1 to řekl šéf splitského přístavu Željko...
Neobvyklý případ dvou neomalených bezdomovců museli nedávno řešit strážníci v Pardubicích. Muž a žena tam přesvědčili mentálně postiženého, aby jim za pětistovku „pronajal“ svůj byt v chráněném...
Lékař z pražského armádního Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly...
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Trvalo to, ale Británie konečně ukázala, že to s bojem proti ruské stínové flotile myslí vážně. Víkendové obsazení tankeru Smyrtos vyvolalo v Moskvě vlnu nevole, ale i oprávněné obavy. Podobných...
Norský soud v pondělí uložil synovi korunní princezny Mette-Marit a nevlastnímu synovi korunního prince Haakona čtyřletý trest za znásilnění. Soud v Oslu uznal 29letého Mariuse Borga Höibyho vinným...