„Američané vycítili naši slabost.“ Rusové koušou zabavení tankeru v Atlantiku

Autor:
  10:40aktualizováno  10:58
Pirátství! Budeme potápět americké lodě! A na Evropu vypustíme strašlivou raketu Orešnik! Tak zní oficiální ruské reakce na americké obsazení ropného tankeru Marinera, který se plavil pod ruskou vlajkou. Pro Moskvu to po odstranění venezuelského prezidenta Madura představuje další ránu.

„Zaútočit torpédy a potopit pár člunů americké pobřežní stráže, které běžně chrání břehy USA ve vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Amerika je po speciální operaci ve Venezuele v euforii a potřebovala by dostat přes držku,“ zamyslel se ve středu ruský poslanec Alexandr Žuravljov.

Jeho kolega ze Státní dumy Andrej Guruljov zase námořní výsadek nedaleko Islandu označil za součást příprav Západu na velkou válku s Ruskem. Moskva podle něj musí s předstihem ničit „logistiku nepřítele“ – a to jakýmikoli prostředky včetně nasazení balistické rakety středního doletu Orešnik.

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou vlajkou, který déle než dva týdny pronásledovaly. (7. ledna 2026
Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou vlajkou, který déle než dva týdny pronásledovaly. (7. ledna 2026
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny reprezentantů během jejich každoročního politického setkání ve Washingtonu. (6. prosince 2026)
13 fotografií

„Co nám brání zasáhnout například Rheinmetall, který vyrábí munici pro Ukrajinu? Nic,“ řekl Guruljov serveru Readovka. „A tím dodávky munice skončí,“ dodal veterán čečenských válek, jenž se proslavil výzvami k jadernému úderu na Nizozemsko nebo vyhlazením všech občanů Ruské federace, kteří nesouhlasí s Vladimirem Putinem.

Moskva žádá humánní zacházení s Rusy zajatými v tankeru, hrozí jim postih

Za velkohubými hrozbami známých věrozvěstů jaderné apokalypsy se nicméně skrývá tiché přiznání, že vojenská intervence Spojených států ve Venezuele a zadržení tankeru v severním Atlantiku dál podkopaly schopnosti Ruska prezentovat se jako světová velmoc. A co hůř, mohlo by to oslabit jeho pozice při jednání o Ukrajině.

„Američané ucítili slabost. Pochopili, že na nás mohou tlačit. A začali tlačit tvrdě. Protivník vždy hraje tak, jak mu to dovolíš. A my jsme mu to dovolili,“ shrnul dopady posledních dnů pro Rusko analytik Jurij Barančik.

„USA otevřeně, demonstrativně a zcela vědomě pošlapaly státní suverenitu Ruska, protože loď plující pod ruskou vlajkou je přece ruské území... Budeme to dál trpět? Pokud si někdo myslí, že tímhle americký apetit skončí, čeká ho velké zklamání.“

Analytik Institut pro mezinárodní politiku a ekonomické strategie (RUSSTRAT) mimochodem věští, že západní spojenci by nyní mohli zavřít i Baltské moře, kudy dosud beztrestně plují tankery ruské stínové flotily. „Pokud jde o zadržování tankerů, USA jsou při chuti. Přecházejí od ekonomické a diplomatické konfrontace k silové kontrole globálních námořních komunikací.“

USA obsadily naháněný tanker. Rusko marně vyslalo ponorku, mluví o pirátství

Americká brutální demonstrace moci podle Barančika navíc zásadně komplikuje dosažení ruských cílů na Ukrajině. „Jak se sakra můžeme dohodnout s Trumpem, který během jednoho týdne unesl prezidenta země považované za našeho strategického spojence a zadržel tankery plující pod ruskou vlajkou?“

Moskva by podle něj nyní měla zmobilizovat Peking, aby se společně s ním postavila dominanci americké námořní flotily a snahám Washingtonu „vydírat svět“ blokováním námořní dopravy. „Pro státy, jejichž zahraniční obchod kriticky závisí na námořní dopravě, je to existenční výzva, srovnatelná svou významností s přímou vojenskou hrozbou... Trumpa je třeba zastavit. Možností je spousta,“ dodává Barančik.

„Tak se dělá speciální operace.“ Rusové tiše závidí bleskový úder USA ve Venezuele

Spojené státy se tankeru Marinera (dříve Bella-1) plujícího pod ruskou vlajkou zmocnily ve středu asi dvě stě kilometrů jižně od břehů Islandu. Prázdné plavidlo se podle Američanů snažilo vyhnout blokádě sankcionovaných lodí u břehů Venezuely, kam v srpnu zamířilo z Íránu. Pobřežní stráž USA ho pronásledovala asi dva týdny.

Posádka tankeru na konci minulého roku ve snaze odradit Američany od výsadku rychle namalovala na bok ruskou vlajku, plavidlo se také náhle objevilo v ruském lodním rejstříku a jako jeho domovský přístav bylo uvedeno Soči. Rusko k němu jako doprovod vyslalo ponorku, ale ani ta Američany neodradila od zásahu.

Američané v Karibiku stíhají vzpurný tanker, posádka namalovala ruskou vlajku

Posádku podle ruských zdrojů tvořilo celkem 28 námořníků. Z toho dvacet tvoří občané Ukrajiny, šest včetně kapitána jsou Gruzíni a dva Rusové. Ruská diplomacie údajně už pracuje na propuštění svých občanů podobně jako v případě pěti námořníků ze zabaveného tankeru Skipper.

Spojené státy se dosud v rámci blokády Venezuely zmocnily čtyř plavidel, která byla součástí takzvaných stínových flotil nelegálně přepravujících ropu z Íránu, Ruska nebo Venezuely. Ve středu kromě Marinery obsadily tak sankcionovaný tanker Sophia, jenž se podle nich podílel na nelegální činnosti v Karibském moři.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

„Američané vycítili naši slabost.“ Rusové koušou zabavení tankeru v Atlantiku

USA se zmocnily pronásledovaného tankeru. I když Rusko vyslalo ponorku

Pirátství! Budeme potápět americké lodě! A na Evropu vypustíme strašlivou raketu Orešnik! Tak zní oficiální ruské reakce na americké obsazení ropného tankeru Marinera, který se plavil pod ruskou...

8. ledna 2026  10:40,  aktualizováno  10:58

V pátek čeká Česko oteplení a husté sněžení, mrazy se vrátí koncem týdne

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Ve čtvrtek bude v Česku polojasno, místy slabě zasněží. V pátek se naopak na většině území zatáhne a meteorologové očekávají vydatnou sněhovou nadílku, zejména v západní polovině Čech. Slabší sněžení...

8. ledna 2026  6:47,  aktualizováno  10:57

Mladistvý vrah prodavaček v Hradci jde na devět let do vězení, soud potvrdil i detenci

U hradeckého krajského soudu mladík čelí obžalobě z vraždy prodavaček v Hradci...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci.

8. ledna 2026  8:49,  aktualizováno  10:50

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

8. ledna 2026  10:24,  aktualizováno  10:46

Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevřel se samopalem v ruce

Podezřelého se samopalem na zádech a nožem v ruce policisté zadrželi na chodbě...

Nepříjemné překvapení čekalo na muže v Pardubicích, který šel zazvonit na souseda s žádostí, aby ztišil hlasitou hudbu. Ten mu přišel otevřít se samopalem v roce, byl opilý i zfetovaný.

8. ledna 2026  10:46

Babiš se u Fica dočkal vojenských poct, věří v lepší vztahy

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš předseda vlády Slovenské republiky...

Od naší zpravodajky v Bratislavě Premiér Andrej Babiš zahájil první oficiální zahraniční návštěvu. A to Slovenska. Na nádvoří tamního Úřadu vlády jej čekal uvítací ceremoniál s vojenskými poctami. Následně se Babiš oficiálně...

8. ledna 2026,  aktualizováno  10:38

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený

Na nádraží v Havlíčkově Brodě vykolejil nákladní vlak. Cisternový vagon...

V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový vagon. Má poškozený podvozek a poničený je částečně i kolejový svršek. Cisterna převážela naftu, nic z ní...

8. ledna 2026  7:36,  aktualizováno  10:31

Tykač žaluje Michálka. Bývalý poslanec u soudu musí dokázat, co napsal

Pavel Tykač

Soud se ve čtvrtek zabýval žalobou miliardáře Pavla Tykače na bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka. Ten ve svém článku tvrdil, že podnikatel ovlivňuje dění v České televizi, a to skrze určité...

8. ledna 2026,  aktualizováno  10:27

Mrazový rekord. Česko zažilo nejchladnější noc zimy, stanice hlásí teplotní minima

Mrazivé počasí v Praze (6. ledna 2026)

Noc na čtvrtek zaznamenala rekord – byla zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů n. m. se pohyboval kolem minus 12,5 stupně Celsia. Na šesti...

8. ledna 2026  10:27

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

8. ledna 2026  10:22

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Prezident s manželkou navštíví Vatikán, přijme je papež Lev XIV.

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví v pondělí 19. ledna Vatikán, přijme je papež Lev XIV. V plánu je i jednání se státním sekretářem Vatikánu kardinálem Pietrem Parolinem.

8. ledna 2026  10:21

Neslouží našim zájmům, řekl Trump a vyvedl USA z desítek mezinárodních organizací

Prezident Donald Trump odchází z pódia po setkání s republikánskými zákonodárci...

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy neslouží americkým zájmům. Oznámil to Bílý dům na sociální...

8. ledna 2026  6:36,  aktualizováno  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.