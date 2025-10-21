Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Na nahrávce zveřejněné portálem Censor.net je vidět ruský tank T-72B3 pálící na okraji blíže nespecifikované vesnice. V jednu chvíli ho zasáhne protitanková střela Javelin, stroj exploduje a z plamenů vylétne shluk pixelů.
Při pozornějším pohledu je patrné, že jde o nebohého tankistu vymrštěného výbuchem vysoko do vzduchu. Tělo nešťastníka nakonec dopadne na střechu vedlejší chalupy.
T-72B3 je komplexně modernizovaný sovětský bojový tank T-72. Moskva ho v masivním měřítku nasadila na Ukrajině, i přes přidané reaktivní pancéřování se však projevila jeho zranitelnost vůči protitankovým střelám, jako je právě Javelin nebo NLAW. Ruská armáda tak za bezmála čtyři roky války musela odepsat bezmála osm set těchto strojů.
Ruské tanky totiž mají jeden zásadní konstrukční nedostatek: munice je uložená v karuselu pod věží, což při zásahu výrazně zvyšuje riziko masivního výbuchu. Tankům tak po zásahu často odlétne celá věž, kterou síla exploze odtrhne a vymrští vysoko do vzduchu.