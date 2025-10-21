VIDEO: Létající tankista. Zásah z javelinu vystřelil Rusa vysoko do vzduchu

Autor:
  10:25
Je to video staršího data, ani místo pořízení neznáme. Nově zveřejněná ukázka zásahu ruského stroje T-72B3 raketou z kompletu Javelin nicméně ilustruje chronickou bolest ruských tanků. V tomto případě exploze z kabiny vystřelila i nebohého tankistu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na nahrávce zveřejněné portálem Censor.net je vidět ruský tank T-72B3 pálící na okraji blíže nespecifikované vesnice. V jednu chvíli ho zasáhne protitanková střela Javelin, stroj exploduje a z plamenů vylétne shluk pixelů.

Při pozornějším pohledu je patrné, že jde o nebohého tankistu vymrštěného výbuchem vysoko do vzduchu. Tělo nešťastníka nakonec dopadne na střechu vedlejší chalupy.

T-72B3 je komplexně modernizovaný sovětský bojový tank T-72. Moskva ho v masivním měřítku nasadila na Ukrajině, i přes přidané reaktivní pancéřování se však projevila jeho zranitelnost vůči protitankovým střelám, jako je právě Javelin nebo NLAW. Ruská armáda tak za bezmála čtyři roky války musela odepsat bezmála osm set těchto strojů.

Ruské tanky totiž mají jeden zásadní konstrukční nedostatek: munice je uložená v karuselu pod věží, což při zásahu výrazně zvyšuje riziko masivního výbuchu. Tankům tak po zásahu často odlétne celá věž, kterou síla exploze odtrhne a vymrští vysoko do vzduchu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Hodně drahý postrach pirátů silnic. Kolik stojí provoz policejní stíhačky Ferrari Italia

Premium

Myslíte si, že policie má svou nejrychlejší „stíhačku“ – Ferrari 458 Italia – jen jako výstavní „leštěnku“? Omyl. Za rok s tímto autem po českých silnicích najezdila přes 14 tisíc kilometrů, a to v...

21. října 2025

Noční požár bytu v Ústí zachvátil i lodžii, záchranáři ošetřovali jednoho člověka

Při nočním požáru bytu a lodžie v osmém patře panelového domu v Ústí nad Labem se zranil jeden člověk. Z objektu ve Větrné ulici se samovolně evakuovalo 33 lidí. Hasiči oheň dostali rychle pod...

21. října 2025  8:19,  aktualizováno  10:47

Osmnáctiletý řidič vyjel ze silnice, po nárazu do mostku skončilo auto na střeše

Teprve osmnáctiletý řidič havaroval v pondělí večer na silnici mezi obcemi Slatiňany a Sobětuchy na Chrudimsku. Vyjel ze silnice, najel do příkopu a po nárazu do betonového mostku skončil se svým...

21. října 2025  10:47

ANO, SPD a Motoristé se shodují na návrat věku odchodu do důchodu na 65 let

V jednání o programu vznikající nové vlády pokračují vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. V úterý mají na programu témata zdravotnictví, práce a sociální věci, zemědělství a sport. Strany se v...

21. října 2025  5:55,  aktualizováno  10:40

Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená

Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta, řidič dodávky nehodu nepřežil. Řidič nákladního auta je vážně zraněný. Silnice je uzavřená, na místě...

21. října 2025  10:16,  aktualizováno  10:36

VIDEO: Létající tankista. Zásah z javelinu vystřelil Rusa vysoko do vzduchu

Je to video staršího data, ani místo pořízení neznáme. Nově zveřejněná ukázka zásahu ruského stroje T-72B3 raketou z kompletu Javelin nicméně ilustruje chronickou bolest ruských tanků. V tomto...

21. října 2025  10:25

Trumpovo setkání s Putinem se komplikuje, Rusové s přípravami nepospíchají

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně Ukrajiny se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše...

21. října 2025  9:39,  aktualizováno  10:08

Jely by tudy tanky. Polsko a Litva otevřely dálnici v klíčovém Suvalském koridoru

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda v pondělí otevřeli zrekonstruovaný úsek dálnice Via Baltica na polsko-litevském pomezí v takzvaném Suvalském koridoru, což je území mezi...

21. října 2025  10:05

Gaza, finance i akademické svobody. Kandidáti na rektora UK debatují na iDNES.cz

Vysíláme

Jak daleko sahají akademické svobody, má univerzita spolupracovat s armádou a kdo nese vinu za rozkol na Katolické teologické fakultě? Pět kandidátů na rektora Univerzity Karlovy (UK) se v...

21. října 2025

Zdrogovaná řidička, která bourala na Plzeňsku, chtěla zabít sebe i osmiletou dceru

Vážnou dopravní nehodu, která se stala v pondělí večer na hlavním tahu z Plzně na České Budějovice nedaleko Seče, prověřují kriminalisté jako pokus o vraždu. Šestadvacetiletá opilá a zdrogovaná...

21. října 2025  9:49

Atentátníka na Fica uznal soud vinným z terorismu, dostal 21 let vězení

Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica, soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného důchodce Juraje Cintulu (72) specializovaný trestní...

21. října 2025  9:20,  aktualizováno  9:48

Exprezident Francie Sarkozy nastoupil do vězení, přirovnal se k Edmundu Dantesovi

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozyho nastoupil do pařížské věznice La Santé. Odpyká si tam pětiletý trest kvůli podílu na zločineckém spiknutí v kauze nelegálního financování své...

21. října 2025  6:34,  aktualizováno  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.