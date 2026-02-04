Na záběrech pořízených očitými svědky je vidět, že z místa výbuchu stoupá obrovská ohnivá koule a sloup dýmu, vylíčil server The Moscow Times
Dodal, že podle zpráv ze sociálních sítí strojvedoucí vlaku utrpěl těžké popáleniny, když se snažil požár sám uhasit.
Zprávy o vykolejení nákladního vlaku potvrdily ruské dráhy, které na místo vyslaly speciální požární vlaky. Vyšetřovatelé nehodu prověřují kvůli podezření ohledně porušení předpisů o bezpečnosti v železniční dopravě a kvůli způsobení velké škody. Příčiny se snaží objasnit také prokuratura.
|
Dva ruské sklady paliv zachvátil požár. U Permu hořela plocha jednoho hektaru
Kvůli požáru byl na nádraží zastaven provoz. V Tambovské oblasti uvízlo osm vlaků do Moskvy, Petrohradu, Nižného Novgorodu, Archangelska a Novorossijska.
Mičurinsk, který má asi 90 tisíc obyvatel, leží asi 370 kilometrů jižně od Moskvy.