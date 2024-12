Rusko chce přesunout své síly do Libye, považuje ji za bezpečnější než Sýrii

14:59

Rusko jedná o přesunu svých lodí, letadel a vybavení ze základen v Sýrii do severoafrické Libye. Uvedl to deník The Times, podle něhož se Moskva snaží dohodnout s Chalífou Haftarem, vůdcem Libyjské národní armády. Rusko se ze Sýrie stahuje poté, co tam počátkem měsíce padl režim prezidenta Bašára Asada.