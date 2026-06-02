„,Mami, půjdu do vězení?’ zeptal se mě osmiletý syn šeptem s pohledem zarytým do země. Musela jsem mu vysvětlit, co je to ‚preventivní dohled‘. Nechápal to. Začal plakat a řekl: ‚Ale já jsem nelhal. Řekl jsem, že už to takhle bylo předtím. A mně to zlomilo srdce, protože on opravdu nelhal,“ popisuje Anna Saveljevová, matka jednoho z dětí.
Umělecká instalace, po které chlapci 18. dubna lezli, stojí před městským bazénem v Syktyvkaru v evropské části Ruska a upomíná na každoročně oslavovaný Den vítězství. Na sebe položené bloky kolemjdoucím ukazují fotografie válečných veteránů, rudou hvězdu i svatojiřskou stuhu. Děti si tu podle portálu Meduza hrály na honěnou a schovávanou, a to spolu s dalšími spolužáky. Později někdo zjistil, že jeden z bloků je zničený.
|
Rus uvězněný za kresbu své dcery je na svobodě, popsal hrůzy vězení
Chlapci popřeli, že by za to mohli. Prý už to tak bylo, když přišli. Trojice „podezřelých“ ovšem tak jako tak skončila na „seznamu preventivního dohledu“. A policie požádala soud o odebrání těchto dětí z jejich rodin. „Můj syn je normální kluk. I se svými spolužáky skákal po tom monumentu. Hloupé? Ano. Bezohledné? Ano. Ale kolem nebyl žádný plot, žádná cedule oznamující ‚nelezte na to‘. Pro ně to byla jen hra,“ pokračuje Saveljevová.
Ve videu také ukazuje dokument, který je podle ní oním dokumentem žádajícím o odebrání dětí. Úřady nicméně tvrdí, že jsou zprávy o tomto případu nepřesné. Policie podle nich předložila soudu podklady s žádostí o umístění jednoho z dětí do nápravného zařízení pro mladistvé, k tomuto kroku však nedošlo.
|
Neplánujete děti? Šup k psychologovi, radí Ruskám lékaři uprostřed krize porodnosti
Samotní policisté uvedli, že dítě předtím ukradlo ostatním různé věci i peníze a dopustilo se „společensky nebezpečných činů“ a vandalství. Případ se bude v úterý znovu projednávat. Podle portálu Novaja Gazeta však už předtím přitáhl mezinárodní pozornost díky tomu, že jej kritizovala šéfka ruské Ligy bezpečného internetu Jekatěrina Mizulinová.
„Děti to očividně nedomyslely. Možná vůbec nevěděly, na co to skáčou. Ale je ničení rodin opravdu tím správným způsobem, jak chránit historickou paměť? Je toto ta budoucnost, za kterou naši dědové a pradědové bojovali? Pochybuji,“ prohlásila přední cenzorka, o níž se v minulosti spekulovalo i jako o nové milence vládce Kremlu Vladimira Putina.
Syktyvkar
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz