„Role pachatelů je přidělena bojovníkům teroristické skupiny IS, které nové (syrské) úřady nedávno propustily z vězení,“ prohlásila SVR. Zároveň tvrdí, že Londýn a Washington chtějí po nedávném pádu režimu syrského prezidenta Bašára Asada zabránit stabilizaci v Sýrii a „udržovat chaos“ na Blízkém východě.

„Vycházejí z předpokladu, že v takových podmínkách budou schopny rychleji dosáhnout vlastního geopolitického cíle – zajistit si dlouhodobou dominanci v regionu,“ pokračovala SVR. Podle ní je Rusko „významným faktorem regionální stability“.

Ruská vojenská intervence během občanské války v Sýrii pomáhala Asadovi. Jeho režim se zhroutil 8. prosince poté, co islamističtí povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Moskva má v Sýrii dvě důležité vojenské základny – námořní v přístavu Tartús a leteckou Hmímím, kterými si zajišťovala přítomnost v regionu Blízkého východu a Středozemního moře.

Americká armáda dlouhodobě útočí v Sýrii na cíle spojené s IS a po pádu Asadova režimu údery zintenzivnila, aby skupině zabránila využít mocenského vakua v zemi ke konsolidaci vlastních aktivit. USA mají v Sýrii přibližně dva tisíce vojáků a dalších 2,5 tisíce v sousedním Iráku v rámci mezinárodní koalice, která vznikla v roce 2014 k boji proti IS. Toto islamistické uskupení ovládalo území ve východní a severní Sýrii až do své porážky v roce 2019.

SVR přitom tvrdí, že MI6 a CIA pověřila sérií útoků na ruské vojenské základny v Sýrii polní velitele Islámského státu, kteří kvůli tomu dostali útočné bezpilotní letouny. „Aby zakrylo svou účast na plánovaných útocích IS, nařídilo vojenské velení Spojených států a Británie svým vzdušným silám pokračovat v útocích na pozice IS, o čemž ozbrojence předem informuje,“ tvrdí ruská rozvědka.