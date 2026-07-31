Nemovitosti byly dříve registrovány jako majetek švédské pobočky Svědků Jehovových a zahrnovaly 63 obytných a komerčních nemovitostí o celkové rozloze přes 11 tisíc metrů čtverečních a 60 pozemků o celkové rozloze 5,6 hektaru rozmístěných po celém Rusku.
Ruský soud zakázal Svědky Jehovovy jako „extremistickou organizaci“ v roce 2017, což Evropský soud pro lidská práva v roce 2022 označil za protiprávní. Mnoho Svědků Jehovových v Rusku bylo od té doby uvězněno poté, co byli odsouzeni za „extremistickou činnost“.
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Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi založil v 70. letech 19. století ve Spojených státech Charles Taze Russel, původně jako skupinu nazvanou Mezinárodní badatelé bible. Později byla zaregistrována Biblická a traktátní společnost Strážná věž a od 30. let 20. století se používá dnešní název.
V některých zemích jsou Svědkové Jehovovi registrováni jako charitativní organizace, v jiných jako standardní církev.
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V Česku začali Svědkové Jehovovi působit začátkem 20. století, během nacistické okupace byli pronásledováni a v ilegalitě skončili také po únoru 1948. Církevní registraci získali v ČR v roce 1993.