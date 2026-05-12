Rusko úspěšně otestovalo novou strategickou raketu Sarmat

  17:30
Rusko úspěšně vyzkoušelo novou mezikontinentální raketu Sarmat, oznámil v pondělí velitel raketových vojsk strategického určení Sergej Karakajev prezidentu Vladimiru Putinovi. Informovala o tom agentura Interfax. Úspěšný test umožní zařadit první pluk vyzbrojený novými raketami do bojové pohotovosti do konce roku, přislíbil generálplukovník Karakajev.

„Raketová vojska strategického určení dnes v 11:15 (10:15 SELČ) odpálila nejnovější mezikontinentální raketu Sarmat na kapalné palivo. Odpal byl úspěšný, úkol byl splněn,“ řekl Karakajev podle Interfaxu během videoporady s hlavou státu. „Rozmístění raket Sarmat výrazně posílí bojové schopnosti pozemních strategických jaderných sil spolehlivě ničit cíle a plnit strategické odstrašovací úkoly,“ prohlásil.

Zkušební odpálení ruské mezikontinentální balistické rakety Sarmat na neupřesněném místě, zachycené na snímku z videa, které zveřejnilo ruské ministerstvo obrany 12. května 2026.
Velitel ruských raketových vojsk strategického určení, Sergej Karakajev, podává prezidentovi Vladimíru Putinovi zprávu o úspěšném zkušebním odpalu mezikontinentální balistické rakety Sarmat. (12. května 2026)
Raketa RS-28 Sarmat má v pozemních silech dvou raketových divizí v Krasnojarském kraji a Orenburgské oblasti vystřídat raketu RS-20B Vojvoda, zvanou v kódu NATO SS-18 Satan. Raketa Sarmat může být vyzbrojena několika hypersonickými kluzáky Avangard, schopnými dosahovat rychlosti 27krát překračující rychlost zvuku, napsal Interfax.

Proč se zadrhla Putinova superzbraň Sarmat? Chybí ukrajinské znalosti, říká expert

Putin prohlásil, že v závěrečném stádiu jsou práce na nové bezposádkové jaderné ponorce Poseidon a střele s plochou dráhou letu na jaderný pohon Burevestnik. Připomněl také, že loni byly do bojové pohotovosti uvedeny jednotky vyzbrojené pozemními raketami středního doletu Orešnik, které Rusko již použilo ve válce proti Ukrajině.

Poseidon a Burevestnik patřily mezi pětici nových zbraní, o nichž Putin hovořil ve svém poselství federálnímu parlamentu v roce 2018. Patřily k nim také mezikontinentální raketa Sarmat, hypersonický kluzák Avangard a letecká raketa Kinžal, kterou Rusko rovněž použilo proti Ukrajině.

Loni v říjnu Putin ohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo Poseidon. Tuto zbraň agentura Reuters označila za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron. Zbraň je podle dostupných informací schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami.

Brzy nasadíme balistické rakety Sarmat, oznámil Putin. Mohou nést jaderné hlavice

O několik dní dříve Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik (Buřňák), která je také schopna nést jadernou hlavici. Zbraň podle Moskvy uletěla 14 000 kilometrů a ve vzduchu se udržela přibližně 15 hodin.

O nových jaderných zbraních Putin podle pozorovatelů často hovoří v situaci, kdy nemůže ohlásit nové úspěchy ve válce proti Ukrajině, která se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi.

