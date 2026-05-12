„Raketová vojska strategického určení dnes v 11:15 (10:15 SELČ) odpálila nejnovější mezikontinentální raketu Sarmat na kapalné palivo. Odpal byl úspěšný, úkol byl splněn,“ řekl Karakajev podle Interfaxu během videoporady s hlavou státu. „Rozmístění raket Sarmat výrazně posílí bojové schopnosti pozemních strategických jaderných sil spolehlivě ničit cíle a plnit strategické odstrašovací úkoly,“ prohlásil.
Raketa RS-28 Sarmat má v pozemních silech dvou raketových divizí v Krasnojarském kraji a Orenburgské oblasti vystřídat raketu RS-20B Vojvoda, zvanou v kódu NATO SS-18 Satan. Raketa Sarmat může být vyzbrojena několika hypersonickými kluzáky Avangard, schopnými dosahovat rychlosti 27krát překračující rychlost zvuku, napsal Interfax.
Putin prohlásil, že v závěrečném stádiu jsou práce na nové bezposádkové jaderné ponorce Poseidon a střele s plochou dráhou letu na jaderný pohon Burevestnik. Připomněl také, že loni byly do bojové pohotovosti uvedeny jednotky vyzbrojené pozemními raketami středního doletu Orešnik, které Rusko již použilo ve válce proti Ukrajině.
Poseidon a Burevestnik patřily mezi pětici nových zbraní, o nichž Putin hovořil ve svém poselství federálnímu parlamentu v roce 2018. Patřily k nim také mezikontinentální raketa Sarmat, hypersonický kluzák Avangard a letecká raketa Kinžal, kterou Rusko rovněž použilo proti Ukrajině.
Loni v říjnu Putin ohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo Poseidon. Tuto zbraň agentura Reuters označila za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron. Zbraň je podle dostupných informací schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami.
O několik dní dříve Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik (Buřňák), která je také schopna nést jadernou hlavici. Zbraň podle Moskvy uletěla 14 000 kilometrů a ve vzduchu se udržela přibližně 15 hodin.
O nových jaderných zbraních Putin podle pozorovatelů často hovoří v situaci, kdy nemůže ohlásit nové úspěchy ve válce proti Ukrajině, která se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi.