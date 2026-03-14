Na lodích ruské stínové flotily se plaví i wagnerovci. Mají odstrašit Evropany

Na lodích ruské stínové flotily, které v posledních letech čím dál víc plují přes Baltské moře, je osazenstvo o něco pestřejší než jinde. Kromě standardní posádky na nich bývají ještě dva lidé navíc. Ti sice neoplývají námořnickými průkazy, zato mají pevné vazby na Kreml. Někteří patří k tajné službě GRU, jiní k žoldnéřské Wagnerově skupině. Jejich úkol je však stejný – odradit evropské úřady od vstupu na loď i dalších úkonů.
Ropný tanker Eagle S, který kotví poblíž přístavu Kilpilahti ve Finském zálivu. (7. ledna 2025) | foto: CTK / Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto ČTK

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí...
Ukrajina zveřejnila záběry útoků na dva tankery ruské stínové flotily v Černém...
Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...
Ukrajinské námořní drony napadly v Černém moři další tanker patřící do ruské...
26 fotografií

Příkladem lodi, kterou na cestě nedoprovázejí pouze námořníci, je ropný tanker Kira K. Jeho provoz loni zajišťovali lidé z Barmy, Číny a Bangladéše. A kromě nich i dva ruští občané, Denis Enin a Alexandr Kamenev, kteří bojovali v Sýrii a na východě Ukrajiny.

Jiní dva Rusové, Alexandr T. a Maxim D., zase byli na palubě tankeru Boracay. Ten loni na podzim v Lamanšském průlivu zadržely francouzské úřady. Oba muži byli zaměstnanci ruské firmy Moran Security Group a během plavby měli „zajistit ochranu plavidla a především dohlížet na to, aby kapitán přísně dodržoval rozkazy vydané v souladu s ruskými zájmy“. Maxim D. byl navíc bývalý policista a pracoval i pro wagnerovce.

Na tankeru zadrženém u Francie byli dva Rusové. Dohlíželi a sbírali informace

Ruský personál se „speciálními“ pracovními zkušenostmi se pak vyskytoval také na lodi Qendil, kterou loni v prosinci napadly ukrajinské drony. Novináři portálů Delfi, Helsingin Sanomat, Important Stories a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCR) ve společném pátrání identifikovali sedmnáct Rusů, kteří takto s ruskou flotilou pravidelně cestují a dávají pozor na desetitisíce barelů ruské ropy.

Média analyzovala seznamy posádky u dvaceti lodí. Z uniklých seznamů wagnerovců a informací evropských tajných služeb pak ověřili, že většina Rusů má vazby na tajné služby včetně GRU anebo žoldnéřskou skupinu, kterou kdysi založil oligarcha Jevgenij Prigožin a nyní patří pod ruskou armádu.

Finové zadrželi loď z ruské stínové flotily. Poškození kabelu šetří jako sabotáž

V námořních dokumentech jsou ruští členové posádky vedení jako „nadpočetní“, tedy lidé nepatřící do standardního týmu námořníků. Občas jsou také „technici“. Poprvé se tam nicméně začali objevovat zhruba loni v létě. Na přímý dotaz někteří Rusové neodpověděli, jiní svou přítomnost na lodích popřeli, případně tvrdili, že tam pracovali jako kuchaři. To uvedla i společnost Anchor Elite Shipmanagement, jež provozuje jednu z lodí.

Novináři nicméně upozorňují, že na lodích plavících se přes Černé moře nebo Tichý oceán žádní takoví „cestující“ nebývají. Lidé z evropských tajných služeb se tak podle novinářů domnívají, že Rusové mají za úkol odradit úřady pobaltských zemí od toho, aby se jejich tanker pokusily zadržet a podrobit inspekci. Počítají s tím, že úředníci nechtějí riskovat ozbrojený odpor.

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev

Rusko je při přepravě ropy silně závislé na baltské trase a západní sankce na tom změnily jen málo. Příjmy z ropy jsou pak klíčové pro ruskou válečnou ekonomiku. „Rusko považuje stínovou flotilu za velmi důležitý ekonomický nástroj. Pro ně je to otázka vysokého národního zájmu a jsou připravení chránit ho všemi prostředky,“ říká velitel estonského námořnictva Ivo Värk s tím, že se ruská námořní přítomnost v Baltském moři od roku 2022 zčtyřnásobila.

Evropské úřady však obecně nemohou žádnou loď zastavit jen proto, že podléhá sankcím, píše OCCRP s tím, že se tak důvodem stává třeba to, že daný tanker pluje pod falešnou vlajkou nebo je podezřelý z poškození tamních podmořských kabelů. Což už se také několikrát stalo a evropští zpravodajci opakovaně upozorňují, že Rusové mohou ze svých tankerů sbírat důležité informace nebo provádět sabotáže.

„Rozhodně nejde jen o ochranu ruské ropy. Nikde jinde na světě nedošlo k tolika přerušením kabelů v tak krátkém čase, jako v posledních dvou letech v Baltském moři,“ varoval bývalý důstojník CIA Sean Wiswesser.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit

Řidič chtěl při úprku vystoupit z jedoucího auta

Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po...

14. března 2026  16:51

Ukrajina je pro nás legitimním cílem, hrozí Íránci. Vadí jim údajné dodávky dronů Izraeli

Ukrajinští piloti bezpilotních letounů útočné brigády, která je součástí...

Ukrajina se kvůli dodávkám svých dronů Izraeli stala pro Írán legitimním cílem útoků. Uvedl to v sobotu předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí. Írán v odvetě na...

14. března 2026  16:47

Na lodích ruské stínové flotily se plaví i wagnerovci. Mají odstrašit Evropany

Ropný tanker Eagle S, který kotví poblíž přístavu Kilpilahti ve Finském zálivu....

Na lodích ruské stínové flotily, které v posledních letech čím dál víc plují přes Baltské moře, je osazenstvo o něco pestřejší než jinde. Kromě standardní posádky na nich bývají ještě dva lidé navíc....

14. března 2026  16:29

OBRAZEM: Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro

Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro. (14. března 2026)

Nápadité kostýmy a stovky lidí. Harrachov ožil tradiční slavností spojenou s postavou Krakonoše, který zavítal do horského města a přivezl jaro. Do průvodu masek se poprvé zapojil také starosta.

14. března 2026  16:16

Franz, Sbormistr či Karavan? Akademie ocení Českým lvem nejlepší loňský film

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Sošky Českých lvů pro nejzdařilejší filmové i televizní počiny již trpělivě čekají v Kongresovém centru Praha na své nové majitele. O vítězích se rozhodne za pár hodin, slavnostní večer v přímém...

14. března 2026  16:01

Jezírko v zahradě znamená riziko, říká šéf veterinářů. Ptačí chřipka je agresivnější

Premium
Ředitel hradecké pobočky Státní veterinární správy ČR Aleš Hantsch

Letošní průběh ptačí chřipky je plíživější a agresivnější, říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj Aleš Hantsch. Pod jeho vedením funguje v Hradci...

14. března 2026

Klenot íránského ropného exportu v plamenech. Útoky USA na Charg děsí i Čínu

Trump zveřejnil záběry z úderů na íránský ostrov Charg

Jádro íránského ropného hospodářství, korunní klenot, srdce íránské ekonomiky. Tak média referují o korálovém útesu v Perském zálivu, jímž proudí téměř veškerá íránská ropa a který v noci na sobotu...

14. března 2026  15:43

Írán hrozí přesnějšími a ničivějšími raketami, zaměřil se na přístavy v Saúdské Arábii

Sledujeme online
Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16....

Íránské ozbrojené složky začnou útočit balistickými a dalšími střelami, které jsou ničivější a přesnější, uvedl v sobotu mluvčí íránského ministerstva obrany. Íránské revoluční gardy po nočním...

14. března 2026  7:21,  aktualizováno  15:42

Výstava odhalí poklad katedrály svatého Víta. Propojí jej se současným uměním

V jízdárně Pražského hradu se připravuje výstava Fragmenty paměti: Svatovítský...

Na stole uprostřed Jízdárny Pražského hradu čeká na vybalení nápadná červená bedna připomínající trochu dávný cestovní kufr třeba pro plavbu na zaoceánské lodi. Opodál naopak velmi nenápadně...

14. března 2026  15:31

Zemřel německý filosof a sociolog Jürgen Habermas. Přispěl k neomarxistické teorii

Jürgen Habermas (1929), německý filosof a sociolog

Německý filosof a sociolog Jürgen Habermas zemřel v sobotu ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na rodinu....

14. března 2026  15:26

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Slovensko na poslední chvíli odblokovalo prodloužení protiruských sankcí EU

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Slovensko přestalo blokovat prodloužení evropských sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují a pokud by nyní nebyly potvrzeny do...

14. března 2026  15:19

Sedm krajů na východě Česka ohrožuje silný vítr, hasiči mají desítky výjezdů

Ilustrační snímek

Východní polovinu Česka v sobotu zasáhl silný vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km/h, na horách až 90 km/h. Výstraha platí do 18 hodiny, večer vítr zeslábne. Informoval o tom v...

14. března 2026  10:32,  aktualizováno  15:15

