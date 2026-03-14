Příkladem lodi, kterou na cestě nedoprovázejí pouze námořníci, je ropný tanker Kira K. Jeho provoz loni zajišťovali lidé z Barmy, Číny a Bangladéše. A kromě nich i dva ruští občané, Denis Enin a Alexandr Kamenev, kteří bojovali v Sýrii a na východě Ukrajiny.
Jiní dva Rusové, Alexandr T. a Maxim D., zase byli na palubě tankeru Boracay. Ten loni na podzim v Lamanšském průlivu zadržely francouzské úřady. Oba muži byli zaměstnanci ruské firmy Moran Security Group a během plavby měli „zajistit ochranu plavidla a především dohlížet na to, aby kapitán přísně dodržoval rozkazy vydané v souladu s ruskými zájmy“. Maxim D. byl navíc bývalý policista a pracoval i pro wagnerovce.
Ruský personál se „speciálními“ pracovními zkušenostmi se pak vyskytoval také na lodi Qendil, kterou loni v prosinci napadly ukrajinské drony. Novináři portálů Delfi, Helsingin Sanomat, Important Stories a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCR) ve společném pátrání identifikovali sedmnáct Rusů, kteří takto s ruskou flotilou pravidelně cestují a dávají pozor na desetitisíce barelů ruské ropy.
Média analyzovala seznamy posádky u dvaceti lodí. Z uniklých seznamů wagnerovců a informací evropských tajných služeb pak ověřili, že většina Rusů má vazby na tajné služby včetně GRU anebo žoldnéřskou skupinu, kterou kdysi založil oligarcha Jevgenij Prigožin a nyní patří pod ruskou armádu.
V námořních dokumentech jsou ruští členové posádky vedení jako „nadpočetní“, tedy lidé nepatřící do standardního týmu námořníků. Občas jsou také „technici“. Poprvé se tam nicméně začali objevovat zhruba loni v létě. Na přímý dotaz někteří Rusové neodpověděli, jiní svou přítomnost na lodích popřeli, případně tvrdili, že tam pracovali jako kuchaři. To uvedla i společnost Anchor Elite Shipmanagement, jež provozuje jednu z lodí.
Novináři nicméně upozorňují, že na lodích plavících se přes Černé moře nebo Tichý oceán žádní takoví „cestující“ nebývají. Lidé z evropských tajných služeb se tak podle novinářů domnívají, že Rusové mají za úkol odradit úřady pobaltských zemí od toho, aby se jejich tanker pokusily zadržet a podrobit inspekci. Počítají s tím, že úředníci nechtějí riskovat ozbrojený odpor.
Rusko je při přepravě ropy silně závislé na baltské trase a západní sankce na tom změnily jen málo. Příjmy z ropy jsou pak klíčové pro ruskou válečnou ekonomiku. „Rusko považuje stínovou flotilu za velmi důležitý ekonomický nástroj. Pro ně je to otázka vysokého národního zájmu a jsou připravení chránit ho všemi prostředky,“ říká velitel estonského námořnictva Ivo Värk s tím, že se ruská námořní přítomnost v Baltském moři od roku 2022 zčtyřnásobila.
Evropské úřady však obecně nemohou žádnou loď zastavit jen proto, že podléhá sankcím, píše OCCRP s tím, že se tak důvodem stává třeba to, že daný tanker pluje pod falešnou vlajkou nebo je podezřelý z poškození tamních podmořských kabelů. Což už se také několikrát stalo a evropští zpravodajci opakovaně upozorňují, že Rusové mohou ze svých tankerů sbírat důležité informace nebo provádět sabotáže.
„Rozhodně nejde jen o ochranu ruské ropy. Nikde jinde na světě nedošlo k tolika přerušením kabelů v tak krátkém čase, jako v posledních dvou letech v Baltském moři,“ varoval bývalý důstojník CIA Sean Wiswesser.