„Naše balistika fungovala bezchybně. Ukrajinský režim přišel o nejdůležitější výrobní a skladové areály, kde se montovaly a skladovaly řízené střely a bezpilotní letouny, stejně jako jejich součástky. ‚Putinovy údery‘ jsou mnohem rozsáhlejší a účinnější než útoky nepřítele,“ radí Kreml v příručce médiím, jak mají informovat o útocích ruské armády, které prý zajišťují „bezpečnost ruských regionů“.
Novinkou ruské propagandy je právě slovní spojení „Putinovy údery“. Loajální média poslechla a onen výraz se v jejich článcích a titulcích objevuje od tohoto týdne – doslova jako na povel. Autoři pokynů z prezidentské kanceláře se přitom zřejmě inspirovali sovětským vůdcem Stalinem, míní nezávislý portál Meduza.
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Výraz se objevuje i v komentářích představitelů armády. Například veteránovi „speciální vojenské operace“ Vitaliji Konovalovovi redakce Gazeta.ru do názorového textu přidala podtitulek: „Putinovy údery zbavují ukrajinské ozbrojené síly možnosti bojovat.“ „Veterán Severokavkazského vojenského okruhu označil ‚Putinovy údery‘ za efektivní,“ uvádí pak nový ruský armádní portál Conflictora.ru.
„Putinovy údery na Ukrajinu: ukrajinská armáda zůstala bez elektřiny a zbraní“, vyšlo zase v Nové Izvestiji. Podobné titulky zahrnující Putinovo jméno ve spojení s ruskými útoky píší i v dalších médiích, ale také na provládních účtech na sociálních sítích. Meduza přitom s odkazem na své zdroje v prezidentské kanceláři uvádí, že cílem je zřejmě zvednout upadající popularitu ruského diktátora.
Nejmenovaný politolog pro portál vysvětluje, že je proarmádní, ultranacionalistické části společnosti třeba předložit nějaké válečné úspěchy. „Na otázku ‚co se udělalo?‘ se navrhuje odpověď ‚putinovské údery‘, po vzoru ‚stalinských úderů‘,“ poznamenal.
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Za vlády sovětského vůdce se objevoval pojem „deset stalinských úderů“, a to v souvislosti s velkými operacemi armády za druhé světové – neboli Velké vlastenecké – války. Všechny proběhly v roce 1944 a patří mezi ně třeba ukončení blokády Leningradu nebo porážka nacistů v Pobaltí. S termínem přitom údajně přišel přímo Stalin, když téhož roku v projevu jmenoval úspěchy Rudé armády.
Sám Putin například první zářijový den prohlásil, že dal ozbrojeným silám pokyn, aby připravily a provedly masivní údery na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Prý si neměla začínat, nechal se zase slyšet později. Byl to přitom právě on, kdo nařídil nejhorší válku na území Evropy od druhé světové války. V únoru 2027 bude ruská invaze na Ukrajině trvat už pět let.