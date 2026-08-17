„Ruský Starlink“ znepokojuje Ukrajinu. Varuje, že je hrozbou i pro Evropu

Rassvět, ruská odpověď na americký systém satelitního internetu Starlink, vyvolává v Kyjevě znepokojení. Ukrajinci přiznávají, že jej Rusové budují rychleji, než se očekávalo. Ukrajinští představitelé vymýšlejí způsoby, jak se vůči němu postavit, včetně útoků na centra kosmického vývoje. Podle odborníků má Rassvět řadu úskalí, mohl by ale Rusům výrazně pomoci v jejich boji a být nebezpečím i pro Evropu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu nahlásil další úspěšné údery v hloubi ruského území. Ukrajinci zasáhli svými „sankcemi dlouhého dosahu“ mimo jiné jeden z klíčových podniků v rámci Roskosmosu: centrum Progress, které se podílelo mimo jiné na výrobě elektroniky.
Rusové budou schopni útočit na celém území naší země pomocí dronů řízených online přes své družice.
poradce ukrajinského prezidenta