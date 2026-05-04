Ruský generál spáchal sebevraždu, podílel se na odklízení po havárii v Černobylu

Sedmaosmdesátiletý generál byl těžce nemocný. Příbuzní jej našli, jak sedí v kuchyni u stolu mrtvý. Pohřben bude 8. května na vojenském hřbitově v Mytiščích u Moskvy, dodal deník.
Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace. Sověti však rozsah tragédie tajili.
Úřady tehdy nasadily obrovské množství personálu a vybavení, aby se pokusily zvládnout následky havárie. Poslední funkční reaktor elektrárny byl odstaven v roce 2000.
Rusko déle než měsíc okupovalo Černobylskou jadernou elektrárnu v prvních týdnech invaze, kdy se ruské síly snažily postoupit na hlavní město Kyjev. Loni v únoru zasáhl objekt, který Ukrajina identifikovala jako ruský útočný dron dlouhého doletu, zařízení v Černobylu a prorazil sarkofág, který brání úniku radiace z reaktoru číslo čtyři.
Kreml útok popřel a tvrdil, že Ukrajina zinscenovala „provokaci“. Podle ukrajinského vyšetřování byl ruský útok úmyslný, vzhledem ke strmému úhlu, pod kterým dron narazil do sarkofágu.