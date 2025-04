V 10:54 moskevského času to byl „Neptune“, v 15:48 „thymus“, v 17:17 „lisoplaš“ a 18:41 „nutobaks“. „Je třeba poznamenat, že 7. dubna stanice zaznamenala také zprávu „buerofant,“ píše ruský portál Gazeta.ru s tím, že význam všech těchto slov zůstává neznámý.

V posledních týdnech se tak „Bzučák“, jak se mu také říká pro neustálé vydávání nepříjemného tónu, ozval už poněkolikaté. Například 10. března vysílal zvláštní signál. Zpráva se skládala z čísel a jmen. „Nikolaj, Žeňa, Taťána, Ivan ... Nikolaj, Žeňa, Taťána, Ivan,“ řekl monotónně neznámý hlas a pak vyvolal kombinaci čísel. Ještě předtím v únoru údajně během jednoho dne vyslal pětadvacet zpráv. Mezi nimi třeba slova „Volkokran“, „synopse“, „bulvár“ nebo „optošum“.

Radiostanice UVB-76 šíří signál na frekvenci 4625 kHz nepřetržitě, a to už od roku 1982. Vysílání dominuje monotónní bzučení. Občas jej však přeruší nesrozumitelné fráze, čísla nebo nesmyslná slovní spojení. Dříve prý stanice vysílala třeba Šamana či Labutí jezero.

Vysílání vábí fandy konspiračních teorií

Předpokládá se, že stanice patří ruským ozbrojeným silám, ale o jejím účelu není nic známo, píše Gazeta. Stanici se proto přezdívá i „Rádio Soudného dne“ a její vysílání už inspirovalo několik konspiračních teorií.

Podle jedné z nich UVB-76 používají ruské zpravodajské služby ke komunikaci se špiony. Opakující se bzučivý zvuk by mohl být značkou, jež udržuje frekvenci obsazenou, a občasné hlasové zprávy by mohly být kódovanými pokyny pro tajné agenty. Další teorie předpokládá, že UVB-76 je součástí systému „spínače mrtvého muže“, který by mohl automaticky spustit jadernou reakci, pokud by stanice přestala fungovat.

Jiné teorie se zase zabývají psychologickými operacemi a experimenty na ovládání mysli, komunikací s cestovateli v čase – případně s ufony – nebo také přístupem do paralelních vesmírů. Podle britského listu The Sun mnozí věří, že stanice slouží jako nástroj ke komunikaci s odlehlými základnami či k aktivaci jistých vojenských jednotek.

Výhodou podle profesora elektroniky a radiotechniky Davida Stupplese je, že signál lze přenášet a slyšet bez satelitů nebo internetu, což podle něj usnadňuje vysílání vojenských zpravodajských informací doslova „pod radarem“. A i v případě jaderné války, kdy by byla většina komunikací zničena, by tento vysokofrekvenční signál dál fungoval.