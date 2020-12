Rusko vyšetřuje nacistická zvěrstva u Stalingradu. Vyslýchají i 90leté svědky

„V souvislosti s vyšetřováním vražd nejméně 1 700 sovětských civilistů, které byly spáchány německými útočníky v době okupace Stalingradské oblasti od 17. července 1942 do 2. února 1943, je nutné vás vyslechnout jakožto svědka těchto událostí,“ stojí v předvolání k výslechu 94letého Vasilije N. Ten během druhé světové války padl u Stalingradu do zajetí, odkud ho poslali do nacistického pracovního tábora v německém Gubenu. Vypovídat o svých zážitcích by měly na policii kromě něj stovky dalších válečných veteránů. Většině je nyní už více než 90 let.