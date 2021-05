Rusko schválilo Sputnik Light, vakcínu stačí podat v jedné dávce

Sputnik Light představuje první složku vakcíny Sputnik V, která se podává ve dvou dávkách a byla v Rusku schválena již loni v létě. Efektivita Sputniku Light byla stanovena na základě dat od Rusů, kteří se nechali očkovat pouze jednou dávkou Sputniku V při hromadném očkování od prosince do dubna.

Třetí fáze klinických testů nové vakcíny se účastní 7 000 dobrovolníků v Rusku, Spojených arabských emirátech, Ghaně a dalších zemích. Předběžné výsledky z této fáze budou známy tento měsíc, upřesňuje prohlášení.



Cena jedné dávky je přibližně deset dolarů (215 Kč), stojí v tiskové zprávě. RDIF také vyzdvihl, že standardní teplota požadovaná pro uskladnění preparátu se pohybuje od plus dvou do plus osmi stupňů Celsia, což znamená snadnou distribuci vakcíny.

Očkovací látky některých jiných firem musejí být uskladněny při velmi nízkých teplotách. Výhodou je podle RDIF také fakt, že se vakcína podává v jedné dávce, což může pomoci rychlejšímu očkování populace.

Sputnikem Light se budou očkovat lidé ve věku od 18 do 60 let, sdělila podle agentury Interfax vicepremiérka Taťjana Golikovová. Před začátkem očkování obyvatel musí být kromě toho, že bude preparát zaregistrován, také stanovena jeho cena, upřesnila Golikovová.

V Rusku jde již o čtvrtou zaregistrovanou vakcínu proti covidu-19 po Sputniku V, EpiVakKoroně a KoviVaku. Když ruské zdravotnické úřady loni schválily první ruskou vakcínu, Sputnik V, snesla se na ně kritika světové odborné veřejnosti kvůli skutečnosti, že daly souhlas s nasazením preparátu ještě před ukončením testů na dostatečně reprezentativním vzorku dobrovolníků.

Vědci také kritizovali malou transparentnost vývoje této očkovací látky. Pochyby částečně rozptýlila studie uveřejněná v únoru v odborném časopise Lancet. Ta stanovila účinnost Sputniku V na 91,6 procenta.

Komise chce urychlit schvalování experimentálních léků

Evropská komise (EK) chce urychlit schvalovací proces u nových experimentálních léků proti covidu-19 tak, aby do října byly lékařům k dispozici alespoň tři nové prověřené preparáty. Vyplývá to ze čtvrtečního dokumentu, v němž EK slibuje milionové investice do farmaceutického výzkumu a výrobních kapacit.

Eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová uvedla, že je třeba napravit stav, kdy jsou v evropském bloku k použití proti covidu schváleny už čtyři vakcíny, ale pouze jediné léčivo.

Aktuálně je jediným schváleným lékem proti covidu-19 antivirotikum remdesivir, který Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila k užívání už loni v červnu.

Přípravek americké společnosti Gilead Sciences vyvinutý týmem pod vedením Čecha Tomáše Cihláře je určen pacientům s velmi vážným průběhem nemoci. EMA nyní posuzuje žádosti o schválení dalších tří léků - jde o přípravky na bázi monoklonálních protilátek bamlanivimab a etesevimab od firmy Eli Lilly a kombinace protilátek casirivimab/imdevimab od společnosti Regeneron.

Evropská komise ve čtvrtek také uvedla, že plánuje sestavit seznam deseti nejslibnějších preparátů, které se nyní pro užití při onemocnění covidem testují, a do června z něj vybere pět, do jejichž dalšího vývoje bude investovat.

EMA už schválila čtyři vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson&Johnson.