Země, kde chcete žít a pracovat. Rusko spustilo portál pro zájemce o přistěhování

Webové stránky jsou nazvané Time to live in Russia (Čas žít v Rusku) a kromě anglické verze nabízí informace v němčině, francouzštině, italštině a ruštině. Hlavní slogan na webu uvádí, že program je zaměřený na podporu přesídlení talentovaných lidí a profesionálů ze zahraničí do Ruska.
Následuje citace prezidenta Vladimira Putina o tom, že Rusko vítá vzdělané lidi s odbornou přípravou, kteří touží v této zemi žít a vychovávat děti „v prostředí, které je příjemné pro posílení rodiny“. „Rusko je místo, kde se může realizovat váš talent,“ píše se mimo jiné na webu. Úřady dlouhodobě označují Rusko za baštu takzvaných tradičních hodnot, přičemž Západ vykreslují jako dekadentní místo.
Jsi namol? Výborně, tady podepiš. Rusko loví muže do armády, tlačí i na studenty
Do programu o přesídlení se podle webu mohou přihlásit vědci, podnikatelé, sportovci, profesionálové v kreativních oborech, talentovaní studenti, držitelé státních a nejvyšších oborových vyznamenání, investoři nebo odborníci z profesí, které jsou v Rusku žádané.
Uchazeči mají společně se žádostí poslat krátký životopis a dokumenty potvrzující kvalifikaci. Poté absolvují online pohovor. Rozhodnutí by se měli podle webu dozvědět nejpozději do 125 dnů. Úspěšným uchazečům portál slibuje přidělení osobního manažera, který jim pomůže s vízy, procedurami na hranicích a ubytováním.
Rusko od začátku invaze na Ukrajinu čelí akutnímu nedostatku pracovních sil v mnoha odvětvích. Statisíce lidí vstoupily do armády, obranný průmysl odlákal pracovníky z civilních podniků a řada lidí odešla do zahraničí poté, co ruské úřady zostřily politickou kontrolu a restrikce, napsala agentura Reuters.