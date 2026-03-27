Ministerstvo spravedlnosti uznalo Medveděva za „zahraničního agenta“ v září 2022.
V roce 2025 byl Medveděv v nepřítomnosti odsouzen k 10 letům odnětí svobody kvůli článkům o šíření takzvaných falešných zpráv o ruské armádě a o její diskreditaci.
Důvodem pro nové stíhání se staly jeho výroky ve videích na YouTube kanálu Rádia Svoboda věnovaných válce Ruska proti Ukrajině.
Podle verze vyšetřovatelů byl Medveděv dvakrát postaven před správní soud za porušení pravidel činnosti „zahraničního agenta“, ale pokračoval v šíření materiálů bez odpovídajícího označení.
Existence dvou správních protokolů může být důvodem pro zahájení trestního řízení podle stejného článku.
Sám Medvěděv na to zareagoval na svém Facebooku, kde se k rozsudku, který padl bez jeho přítomnosti, ostře vyjádřil.
„Večer v chatrči! Teď jsem dvojnásobným laureátem Putinovy ceny, k deseti letům (“falešné zprávy“ o Buchě a Boeingu) přidali jedenáct a půl za nesplnění povinností někoho tam. Celkem 21,5 roku, v nepřítomnosti vyjdu jako starý dědek – ale tohle kňourání ruské Justýnie mi je úplně u prdele, ať mě klidně v nepřítomnosti zastřelí. Pes štěká – karavana jde dál.“
Sergej Medveděv je kandidát historických věd, politolog, novinář a spisovatel. V minulosti byl také profesorem na Vysoké škole ekonomické v Moskvě.
Medveděv je autorem pořadu „Archeologie“ na Rádiu Svoboda. Také je autorem mnoha knih jako například: „Návrat ruského Leviathana“, „Válka, vyrobeno v Rusku“ a nebo „Člověk, který utíká“.