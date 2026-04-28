Zástupci anonymního hnutí „Alyi lebed“ (Šarlatová labuť, pozn. red.) vyzvala lidi k účasti na protestech po zavedení rozsáhlých internetových omezení.
Podali oficiální žádost o povolení k demonstraci na Bolotném náměstí 29. března a v několika dalších městech, všechny byly však zamítnuty. Od účasti na neschválených protestech hnutí odrazovalo.
V Rusku zakázali protesty proti vypínání internetu, v Moskvě organizátory zatkli
Ruská bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že 18. března překazila „teroristický útok“ a zadržela sedm lidí. Ruští aktivisté srovnali pomocí softwarových nástrojů hlas jedné ze zadržených, který byl zachycen na záznamu FSB, s hlasem správkyně kanálu Alyi lebed a zjistili, že záznamy vykazují vysokou míru podobnosti.
Čepiková údajně oznámila své zadržení v chatu a sdílela tam video natočené z vnitřku vozidla, které ji odváželo na „preventivní pohovor“.
Putin v úzkých. O blokování internetu nemluvíme kvůli teroristům, vysvětloval
Podle kanálu Astra jeden z organizátorů protestu později potvrdil, že FSB Čepikovou zadržela a již byla propuštěna. Také nezávislá ruská televize Dožď informovala, že dívka byla odsouzena k 15 dnům správního zadržení za výtržnictví.